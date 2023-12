Led samme skjebne som rollefiguren: – Helt ut av det blå er jorden ustabil

«Love Actually» har for mange blitt en helt nødvendig ingrediens i julefeiringen, men filmen fra 2003 har også en rekke detaljer som du kanskje ikke visste om.

Richard Curtis, kjent fra «Fire bryllup og en gravferd» og «Notting Hill», er mannen bak «Love Actually».

Selv har han derimot sine reservasjoner når det kommer til julefilmen som har fått ikonisk status.

– Det er ting man ville endret, men takk Gud for at samfunnet endrer seg. I noen øyeblikk føles filmen min veldig utdatert. Mangelen på mangfold får meg til å føle meg ukomfortabel og litt dum, uttalte Curtis i et intervju med The Guardian i 2022.

GAMMELDAGS: Richard Curtis skapte en ikonisk julefilm, men skulle den blitt laget på nytt hadde han endret en hel del. Foto: SLAVEN VLASIC

Da filmen utkom var den plastret med en rekke velkjente stjerner, som Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson og Liam Neeson. For andre var den et springbrett i karrieren, som for Thomas Brodie-Sangster og Martine McCutcheon.

Avskydde ikonisk scene

For kongen av romantiske, britiske komedier Hugh Grant var rollen i «Love Actually» en utfordring.

TATT PÅ FERSKEN: Dansescenen blir avbrutt av at statsministeren, i Hugh Grants skikkelse, blir tatt på fersken av sekretæren sin. Idéen om hvordan dansescenen skulle slutte var det Grant selv som sto for. Foto: Alamy

Grant måtte nemlig tåle hard skyts fra flere anmeldere for sin rolle, og spesielt én scene stjal oppmerksomheten:

EN FAVORITT: For mange er det statsministerens dans i Love Actually som sørger for den helt rette julestemningen. Foto: Universal/Dna/Working Title/Kobal/REX

Statsministeren, i Grants skikkelse, som danset i korridorene av statsministerboligen til låta «Jump».

Mange har dette som sitt absolutte favorittøyeblikk i filmen. For Grant var dansescenen helt motsatt - han fryktet den fra første stund.



MISLIKTE SCENE: Hugh Grant synes ikke noe om dansescenen rollefiguren hans skulle ha i filmen, men det var produsent Richard Curtis (og seerne) som trakk det lengste strået. Foto: Claudio Bresciani / NTB

– Jeg så det i manuskriptet og tenkte «Vel, det kommer jeg til å hate å gjøre», uttalte han i en ABC News-dokumentar.

Produsent Curtis har fortalt at Grant fremsto gretten hele dagen dette skulle filmes, og at det egentlig virket som om han håpet at den nå ikoniske scenen skulle skrotes.

I filmen forelsker han seg i assistenten sin, spilt av Martine McCutcheon. I motsetning til Grant forsvant hun brått fra en svært lovende karriere i kjølvannet av julesuksessen.

LYKKELIG SLUTT: Ungkarslivet til Hugh Grant fant sin slutt hos svenske Anna Elisabet Eberstein. Her på premieren til «WIlly Wonka»-fimen som Grant har en rolle i. Foto: Scott Garfitt

Grants kjærlighetsliv har også blitt gjenstand for stor interesse.

I årevis var den britiske kjekkasen synonym med en notorisk ungkar, men nå lever skuespileren et helt annet liv.

Han er gift med svenske Anna Elisabet Eberstein, og paret skjermer så godt de kan om privatlivet sitt.

Grant er også blitt far, nærmere bestemt fembarnsfar. Tre barn har han med kona, samt to barn med den kinesiske skuespilleren Tinglan Hong.

Tok dama til Musk

Filmens desiderte hjerteknuser er lille Sam som nylig har mistet moren sin.

Karakteren ble spilt av Thomas Brodie-Sangster som ikke har sett seg tilbake etter suksessen. Han har spilt i en rekke ulike roller; Newt i «Maze Runner»-filmene, Paul McCartney i «Nowhere Boy» og sjakkproff i «The Queen's Gambit».

SJARMØR: Thomas Brodie-Sangster Foto: Alamy

I filmen opplever han livets første forelskelse og til slutt får han oppmerksomheten til klassekameraten Joanna.

I virkeligheten smiler kjærligheten til Brodie-Sangster, som går inn i julen 2023 med en fersk forlovelsesring på fingeren.

I sommer fridde han nemlig til kjæresten Talulah Riley. Hun har tidligere vært gift med Elon Musk to ganger, men nå smiler lykken med den fem år yngre skuespilleren.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0 — Talulah Riley (@TalulahRiley) July 27, 2023

Sjokkerte med aldersforskjell

En annen, morsom detalj Brodie-Sangsters alder. I filmen spilte han ti år i og i virkeligheten var han kun 12 år da «Love Actually» ble filmet i 2002.

Siden har mange latt seg sjokkere av at aldersforskjellen mellom Brodie-Sangster og en annen av hovedkarakterene, Keira Knightley.

Knightley var nemlig 17 år da de filmet - skarve fem år eldre enn Brodie-Sangster, men hun spilte en voksen.

Yearly reminder that there is only a five year age gap between Thomas Brodie-Sangster and Keira Knightley in Love Actually pic.twitter.com/ciC4v75ZPO — MLJ (@madelexne) December 14, 2019

Rollefiguren hennes Juliet skulle gifte seg med Peter. Han ble spilt av Chiwetel Ejiofor, som var 25 år da de filmet.

Siden har produsent Richard Curtis vært ute og kommentert den vanvittige aldersforskjellen. Han er ikke sikker på at Knightley ville fått rollen om filmen ble laget i dag.

– Jeg er faktisk veldig interessert i om jeg ville tenkt «ikke gjør det» nå. Og at nå ville vi antageligvis ikke ha fått noen så ung som alderen til Keira var, sa Curtis til LadBible.



Rammet av samme tragedie som rollefiguren

I Love Actually rører Liam Neeson mange med rollen som stefar for lille Sam, etter at kona Joanna nylig har dødd.



I virkeligheten skulle Liam Neesons liv ta samme retning som karakteren. Det skjedde seks år etter filmen utkom.

STJERNEPAR: Liam Neeson og kona Natasha Richardson. Året etter dette bildet ble tatt, døde hun. Foto: Matt Crossick

Mens Neeson filmet i Toronto, valgte kona Natasha Richardson, kjent fra filmen «Foreldrefellen», å delta på et skikurs for nybegynnere i Quebec.

Underveis i kurset falt hun og dunket hodet i bakken. Hun hadde ikke på hjelm, men avfeide behovet for medisinsk hjelp, til tross for at en ambulanse ble tilkalt. I stedet reiste skuespillerinnen tilbake til hotellet de bodde på.

Etter en liten stund begynte hun å slite med en sterk hodepine, og hun måtte på sykehus.

Ulykken, som kunne fremstå relativt uskyldig, endte fatalt. Richardson hadde nemlig fått et kraftig hodetraume som førte til hjerneblødning.

ALENEFAR: Liam Neeson med sønnene Micheal og Daniel i begravelsen til Natasha Richardson. Guttene var bare 12 og 13 år da moren gikk bort. Foto: Mike Groll

Neeson var i mange år sparsommelig med å snakke om tragedien, men i et stort intervju med Anderson Cooper i «60 Minutes» åpnet han opp om den hjerteskjærende sorgen da han fikk beskjed om at kona var hjernedød.

– Jeg gikk inn til henne og sa at jeg elsker henne. Jeg sa «kjære, du kommer ikke til å komme tilbake fra dette. Du har dunket hodet ditt. Det er… Jeg vet ikke om du kan høre meg, men det er… Dette har skjedd. Og vi skal ta deg med tilbake til New York. Alle i familien og venner kommer.» Og det var mer eller mindre det, uttalte Neeson.

45-åringen ble fløyet til Lennox Hill-sykehuset i New York, hvor hun døde 18. mars 2009 - to dager etter ulykken på skikurset. Neeson ble alenefar for barna Micheal og Daniel.

I etterkant har Neeson bearbeidet sorgen ved å kaste seg inn i arbeidet med å spille i flere titalls filmer og tv-opptredener.

– Jeg er ikke god uten jobb. Jeg vil ikke gå for dypt inn i noe. Jeg ville ikke, spesielt for guttene mine, virke som jeg fordypet meg i sorg eller depresjon.

ALENEFAR: Liam Neeson er blitt 71 år og sønnene hans har blitt voksne. Selv om ryktene har versert har han aldri gått ut offentlig ut med en ny kjæreste siden konas død. Foto: Scott Garfitt

I intervjuet uttalte han at han fortsatt venter på å høre konas stemme når han hører døren i hjemmet deres åpne seg.

– Og da er sorgen sånn … den treffer deg. Det er som en bølge. Du får en enorm følelse av å være ustabil. Du føler deg som et bord med tre bein. Helt ut av det blå så er ikke jorden stabil lenger. Så går det bort og kommer sjeldnere tilbake, men jeg får det fortsatt innimellom.

«Love Actually» ser du på TV 2 Play.