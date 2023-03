Leah Isadora Behn sammenlignes med Kylie Jenner

I den nye sesongen av den omdiskuterte dokumentarserien «Powerwomen» blir det kjent at Leah Isadora Behn er i gang med å utvikle egen merkevare.

I premiereepisoden uttaler Behn at det lenge har vært en drøm å lage sitt eget «brand».

Nøyaktig hva merket skal satse på, eller hva det skal tituleres, vites ikke, men man får glimt av Behns idémyldring rundt konseptet – som tilsynelatende peiler seg inn på skjønnhetssegmentet.

Det overrasker neppe følgerne til 17-åringen da hun i flere år har markert seg med sine sminkerelaterte videoer i sosiale medier. I januar ble Behn nok en gang kåret til «årets beauty-influenser» under Vixen awards.

Holder kortene tett til brystet

Behn er i likhet med Emma Ellingsen en del av influenserbyrået Kontent, som tidligere har stått bak skjønnhetsprodukter i samarbeid med både Ellingsen og Anniken Jørgensen.

Hennes manager i Kontent, Tone Christensen, bekrefter at det jobbes med et eget merke, men vil ikke si noe mer om prosessen når God kveld Norge tar kontakt.

På spørsmål om Behn har en kommentar til prosjektet, svarer Christensen følgende:

– Det har dessverre ikke Leah mulighet til. Alt som kan deles, vises nå i denne sesongen.

Leah Behn sammen med manager Tone Christensen under et møte med influenserbyrået Kontent. Foto: Skjermbilde fra Viaplay-serien «Powerwomen».

Unik kredibilitet

Mathilde Hogsnes jobber med å forske på influensere. Hun mener at Behn har en unik kredibilitet som påvirker, og drar sammenligninger til den amerikanske influenseren Kylie Jenner. Hun lanserte sitt eget sminkemerke da hun var 18 år, og er i dag en av de mest fulgte på Instagram med over 381 millioner.

– Noe av det som er veldig spennende med Behn er at hun øker påvirkningskraften sin for hver dag som går. Hun er virkelig på vei oppover i influenserhierarkiet, spesielt på TikTok.

Mathilde Hogsnes, forsker på influenseres kommersielle praksis i Skandinavia. Foto: Torstein Wold/TV 2

Det er på videoplattformen hun har størst eksponering, med nesten 332.000 følgere. Visningstallene på Behns videoer varierer fra 50.000 til flere millioner. I tillegg florerer det av fankontoer for 17-åringen. Til sammenligning har Behn sine to Instagram-kontoer til sammen nesten 210.000 følgere.

Influenser-forskeren mener at Behn treffer på flere sentrale punkter for å kunne påvirke folk.

– Mange identifiserer seg med henne. Hun selger på mange måter en «ideell» livsstil, som mange inspireres av og strekker seg etter. Hun virker også å ha mye kunnskap innenfor området beauty.

– Hennes kredibilitet er unik, mener Hogsnes, og trekker frem at følgere får mye informasjon om ulike sminkeprodukter og fremgangsmåter.

Hogsnes sier at det ligger mye verdi i å være en person man kan relatere seg til, og tror at Behn styrker den posisjonen ved å dele hverdagens opp- og nedturer på TikTok.

– Vi vet at influensere påvirker mye når de er like følgerne sine. Det er det som på en måte skiller dem fra tradisjonelle kjendiser.

– Det er selvfølgelig ikke noe å komme vekk fra at hun er fra en familie som i utgangspunktet skaper mye engasjement, sier Hogsnes.

Håper på åpenhet

– Tror du det er verdifullt at prosjektet skal dokumenteres i «Powerwomen»?

– For merkevaren til Behn er det garantert positivt. Hun får vist fram prosessen bak kulissene, som også samsvarer med influenserfenomenet i det store og hele – hvor mye handler om å dele livet bak fasaden. Hun når også et bredt publikum som potensielt kan bli kunder.

Behn driver med skolegang og sosiale medier, og er i tillegg en del av modellstallen til Team Models. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Hogsnes mener at innholdet i TV-serien skaper forventninger:

– Det at de ikke går ut med mer informasjon, at de ikke er helt transparente på hva som skal skje, gjør at man blir enda mer nysgjerrig.

– Man kan knytte dette til Kylie Jenner, som gjorde mye av det samme i (realityserien jour.anm.) «Keeping Up with the Kardashians», hvor hun viste noe av planleggingsfasen i å utvikle sin egen merkevare. Så det kan jo være at de har hentet litt inspirasjon derifra.





Kylie Jenner lanserte i 2018 sminkeprodukter hos kjeden Ulta Beauty. I 2022 meldte Forbes at 25-åringen har en nettoformue på 600 millioner dollar. Foto: Rick Kern /AFP

Influenser-forskeren håper at dokumenteringen av prosjektet vil bidra til å vise hvordan slike influensersamarbeid egentlig fungerer.

– Produkter og tjenester ender ofte opp med å bli promotert som personlige anbefalinger selv om det er et stort kommersielt apparat som står bak. Det er mangel på transparens knyttet til hvordan influensermerkevarer utvikles og produseres.

Hogsnes legger til at noen influensermerkevarer blant annet er lisensbasert, og at influensere i noen tilfeller hovedsakelig selger merkevaren sin fremfor å være tett involvert i selve produktutviklingen.

– Jeg håper at serien vil bidra med transparens knyttet til den nye influensermerkevaren til Behn.

God kveld Norge har sendt flere henveldelser til Kontent-ansatte. De har ikke besvart på spørsmål om de ser på det som en utfordring å være transparente når det kommer til utvikling av produkter med influensere, eller hvordan en slik prosess foregår.

På nettsiden til Kontents produktserier står det at produktene er «utviklet gjennom nøye samarbeid» med influenserne.

Ifølge Viaplays pressekontakt er ikke utviklingen av Behns merkevare en sentral del av handlingen i sesong to av «Powerwomen».