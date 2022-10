Leah Isadora Behn hylles av familien: – Jeg er så stolt

Influenser Leah Isadora Behn (17) er en av kvinnene i serien, og møtte opp sammen med storesøster Maud Angelica, lillesøster Emma Tallulah, mor prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett.

– Det er så fint å se Leah slik og jeg er så stolt av henne for å være en del av denne serien, sier prinsesse Märtha Louise til pressen.

– Jeg er så glad for at hun får vise hvem hun er, legger hun til, og får støtte fra storesøster Maud Angelica.

Full fokus på Leah

– Det er superkult. Jeg ser henne på alle plakater på bussen. Jeg er superstolt, sier hun.

– Märtha, hvordan er det å se alle døtrene dine bli eldre og leve sine egne liv?

– Jeg er veldig stolt av alle døtrene mine, åpenbart. De gjør alle det veldig bra.

På spørsmål om hvor mye man får se resten av familien i serien svarer Märtha:

– Ikke så mye, for dette handler om Leah.

Durek Verrett, som nylig slapp en musikksingel, vil ikke svare på hvordan responsen på den har vært, og utdyper:

– Jeg skal fokusere kun på Leah. Hun er rollemodellen for alle tenåringer og har jobbet så hardt for å komme hit. Jeg elsker henne av hele mitt hjerte.

– Kan du fortelle om forholdet ditt med stedøtrene dine?

– Vi har alle veldig forskjellige forhold og jeg elsker å tilbringe tid med dem. Det gir meg den største gleden, sier Verrett.

Leah selv beskriver innspillingsperioden som mer krevende enn hva hun er vant til selv - når hun kan

– Det har vært veldig nytt.

Dette får de ikke filme

– Hvordan synes du det har vært å ha et kamerateam så tett på deg?

– Det har vært veldig nytt, litt mer filming enn hva jeg selv gjør til sosiale medier, så det har vært litt krevende å jobbe på den måten, men veldig gøy og spennende.

– Er det noe du ikke har villet at de skal filme?

– Jeg vil ikke at de skal være med på skolen for det hadde vært litt rart kanskje å ha et kamera i ryggen under norsktimen, sier Behn med et smil.

17-åringen håper at folk skal få et nytt innblikk i livet hennes etter å ha sett serien, hvor man blant annet får se hun øvelseskjøre med mor Märtha.

– Det var kanskje tredje gangen jeg øvelseskjørte da de ble spilt inn. Det var litt flaut egentlig, men jeg har blitt litt flinkere nå, må jeg si.

Behn erkjenner at det er nervepirrende å bli intervjuet av samtlige mediehus på den røde løperen.

– Det er litt nervepirrende, jeg skal ikke lyve, men det går. Så det er jo egentlig også veldig gøy og spennende og stas at det er premiere på serien.