Leah Isadora Behn: – Har aldri følt meg som kjendis

Leah Isadora Behn feirer to år på rød løper, men har ikke blitt vant til kjendistilværelsen og at private saker havner i pressen.

Kjendis AS:

Leah Isadora Behn (18) dukket torsdag opp på premierefest på Sørenga i Oslo for humorserien «Kjendis AS».

I den nye TV 2-serien er hun aktuell i rollen som seg selv. Hun omtales der som en av Norges mest ettertraktede kjendiser.

Ikke blitt kjendis-vant

På premierefesten avslører Behn at dette er to-årsjubileet siden hennes første røde løper, men at det å være kjendis fortsatt er en uvant rolle for henne.

– Jeg har egentlig ikke følt meg som en kjendis noensinne, sier Behn.

– Men det er gøy å være på rød løper og mye adrenalin rundt det.

Behn har, som kongens barnebarn, vært i medienes søkelys hele livet.

Karrieren hennes startet riktignok for alvor da hun begynte å poste sminkevideoer i sosiale medier.

Siden har hun vunnet flere priser, fått en rekke følgere, begynt å jobbe i klesbutikk og signert modellkontrakt.

Ikke rart hun har mye å dele med følgerne sine, som får innblikk i det travle hverdagslivet med skole, reiser og modelljobbing.

– Jeg liker å dele både positive og negative hendelser, sier hun.



Private ting dukker opp i pressen

Med oppmerksomheten kommer også overskriftene.

I 2023 ble det kjent at hun hadde fått kjæreste, men nylig skrev Se og Hør at forholdet er slutt, noe Behn ikke ønsker å kommentere.

– Hva er den verste siden av det å være kjent?

– Det er noen ganger hat her og der, eller at folk har noe å si om ting jeg ikke vil skal være offentlig. Men det går bra, sier hun.

Privatlivet ønsker hun å verne om, men hun opplever at uventede ting dukker opp som overskrifter i pressen.

– Jeg er blitt ganske flink til å holde ting privat, men det er litt kjipt når ting blir tatt ut av proporsjoner med pressen og sånt. Men sånn blir det noen ganger.

– Er det noen spesielle ting du tenker på? Det har vært omtalt at du fikk kjæreste og at det har vært brudd …

– Det er forskjellig. Men jeg er jo fortsatt bare 18 år, så det er veldig rart å oppleve overskrifter du ikke forventer skal komme ut i pressen. Men mange sier bare at sånn er det, så det er litt sånn «ja, ja».

Forbereder russetiden

2024 blir imidlertid preget av flere høydepunkter for Behn.

Hun går siste året på videregående, og neste år venter russetiden. Til tross for et travelt tidsskjema, blir det tid til å feire 13 års skolegang.

– Jeg vil jo ha tid til det. Det har jeg planlagt en stund, så jeg tror det går bra. Det går fint, smiler hun.

PRIORITERINGER: Behn har mye fore om dagen. Dermed forteller hun at hun må være flink til å prioritere hva hun skal bruke tid på. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hvordan feiringen blir, holder hun hemmelig enn så lenge. Men at det blir feiring i en påkostet russebuss, avkrefter hun.

– Jeg er ikke på buss i hvert fall, det kan jeg si, men det er mye gøy som kanskje kommer, sier hun med et lurt smil.

Får hun spesiell rolle?

31. august 2024 venter også bryllupet mellom moren, prinsesse Märtha Louise og Durek Verret.

Paret har delt noen få detaljer om det som uten tvil blir en storslått feiring i Geiranger.

Med Behns teft for sminke, er det ikke unaturlig at hun kan få æren av å gjøre morens makeup.

– Jeg kan egentlig ikke si noe ennå, så dere får bare vente og se.

Leste manus på to dager

Men først venter skuespillerdebuten i «Kjendis AS». Om veien videre er som skuespiller, tror hun ikke.

18-åringen forteller at hun først og fremst fokuserer på skolen og modelljobben, men utelukker ikke en retur til skuespillerlivet.

– Hvis det kommer noen morsomme muligheter til, så ja, kanskje. Dette var en gøyal opplevelse, men ikke noe jeg kanskje satser på for fullt.



Til den første rollen forberedte hun seg på rekordtid, for Behn fikk to dager på å lese manus.

– Jeg var litt spontan. Jeg tar det som det kommer. Det var gøy, men jeg fokuserer ikke bare på det, nå som jeg har så mye annet jeg synes er så gøy å gjøre.

