Leah Isadora Behn åpner opp om farens bortgang

AKTUELL: Leah Isadora Behn under premieren for dokumentarserien «Powerwomen Norge» i oktober. Foto: God kveld Norge

Første juledag i 2019 ble dødsfallet til Ari Behn kjent. Han og Märtha Louise fikk tre døtre sammen.

For første gang forteller Leah Isadora Behn om hvordan det opplevdes å miste faren til selvmord. Hun er den mellomste i søsterflokken.

– Det var veldig mye på en gang. Det er nesten «blurry» når jeg tenker på det nå. Tiden gikk så sakte, men også veldig fort sier Leah Isadora Behn i podkasten «Pusterommet».

17-åringen har de siste årene markert seg i sosiale medier og ble i fjor kåret til årets sminkeinfluenser.

Til programleder Jenny Gehrken, sier Behn at sminketiden på soverommet ble ekstra viktig etter farens bortgang.

– Da fikk jeg liksom små positive ting tilbake, det var mitt eget «space». Jeg ville bare sitte og gjøre det hver dag. Jeg føler at det kan være veldig viktig, å finne og gå tilbake til noe som er din trygghet.

3. januar 2020 ble Ari Behns bisettelse sendt direkte på statskanalen. Gudstjenesten i Oslo domkirke var åpen for alle.

Oslo 20200103. Familien etter bisettelsen av Ari Behn i Oslo domkirke i januar 2020. Foto: Heiko Junge /NTB scanpix

På spørsmål om hvordan det var å gjennomgå dette i offentlighet, svarer Behn:

– Det var ganske vanskelig husker jeg. Det er jo annerledes å se bilder av seg selv fra begravelsen i VG. Men, igjen, kanskje litt fint også, sier Behn og utdyper at faren var en offentlig person og at det var fint at begravelsen var åpen.

Videre i podkasten erkjenner hun at det har vært vanskelig å snakke om å miste faren til selvmord.

– Det er ikke før nå nylig at jeg ordentlig kan sitte og faktisk tenke på det eller snakke om det uten å knekke. Jeg tror jeg aldri hadde klart å sitte her for ett år siden og snakket om det.

Behn sier videre at tid har vært viktig i sorgprosessen:

– Noen ganger må man kanskje bare være takknemlig for tid. Den er helt ute av din kontroll, livet går videre, uansett hvor trist det er så kan man ikke kontrollere det, sier Behn og legger til:

– Jeg føler ikke man kommer over det, men man kan akseptere at det har skjedd.

I år har Behn for alvor trådt inn i rampelyset. I vår ble det kjent at hun hadde signert kontrakt med modellbyrået Team Models, og er for tiden aktuell som en av profilene i dokumentarserien «Powerwomen Norge».

Behn har fra før av bygd seg opp en stor følgerskare på både TikTok og Instagram. På sistnevnte plattform har hun i underkant av 100.000 følgere på skjønnhetskontoen @leahhhbeauty, i tillegg til nærmere 90.000 følgere på kontoen @leah.behn.

På det som skulle ha vært 50-årsdagen til Ari Behn, 30. september 2022, publiserte datteren en hyllest til faren på TikTok. Sammen med en rekke bilder, blant annet av de to fra en bursdag, skrev hun: «Gratulerer med 50-årsdagen pappa. Jeg savner deg så masse». Videoen har fått over 120.000 likerklikk.