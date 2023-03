Leah Behn med rørende hyllest til mamma og søstrene

LEAH BEHN: Prinsesse Märtha Louise og døtrene har et helt spesielt og nært bånd. Dette viste mellomstedatter Leah Behn på kvinnedagen. Foto: God kveld Norge

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars, hyllet prisessedatter Leah Isadora Behn (17) flere av de viktigste jentene og kvinnene i sitt liv.

Blant dem var mamma prinsesse Märtha Louise (51) og søstrene Maud (19) og Emma (14). Samt flere av de unge kvinnene hun ble kjent med da hun var på debutantballet Le Bal des Débutantes i Paris, i november 2022.

På Insta-story delte hun to personlige bilder av mamma og søstrene. Det ene var et barndomsbilde av søstertrioen, der mamma Märtha har Leah i armkroken og Emma på fanget, mens Leah holder en kjærlig hånd på eldstesøster Maud, og det andre et nærbilde av mamma Märtha.

«Gratulerer med kvinnedagen mine nydelige, nydelige damer» og «Elsk på dere alle», skriver hun til de to bildene.

FAMILIEKJÆRLIGHET: Leah Isadora Behn delte sjarmerende blinkskudd fra barndommen med følgerne sine på sosiale medier. Foto: Privat / Skjermdump @leah.behn / Instagram

Leah er med tiden blitt en stor mote- og beauty-influenser, og har til sammen over 200.000 følgere på Instagram-kontoene @leahhhbeauty og @leah.behn. Hun har også en følgerskare på over 330.000 på TikTok-kontoen @notleahhhbeauty.

Den utadvente og motebevisste 17-åringen har vunnet flere motepriser, blant annet «Årets Influenser beauty» under Vixen Awards i 2021 og 2022, og «Årets beautyprofil» under Costume Awards i 2022.

STOLT MOR: Prinsesse Märtha Louise, med døtrene Maud og Emma, da Leah ble kåret til «Årets Influenser beauty» under Vixen Awards i 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

På kvinnedagen kom sesong to av «Powerwomen» på Viaplay, der Leah Behn er en av profilene.

Trolig arvet moteteften

Moteteften er nok noe hun har arvet etter sin mormor, dronning Sonja (85), som på 50-tallet tok utdanning innen kjole- og draktsøm ved Oslo yrkesskole.

Etter dette reiste dronningen til Sveits og gikk ved den prestisjetunge moteskolen l'Ecole Professionelle de jeunes Filles i Lausanne.

MORMOR OG LEAH: Dronning Sonja med barnebarnet Leah på fanget under feiringen av kongeparets 75-årsdager på Operataket i 2012. Bestefar kong Harald i godt humør. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Prinsessedatteren Leah går selv på medielinjen på videregående skole. På kvinnedagen hadde 17-åringen, ifølge Insta-story, heldagsprøve i fransk – og mon tro om Leah har fått hjelp av mormor Sonja til å forberede seg til heldagsprøven.

Dronningen er nemlig svært habil i det franske språket, etter studietiden i Sveits og flere reiser til fransktalende land. Dronningen har blant annet avlagt eksamen i fransk ved Universitetet i Oslo.

Mens barnebarnet hadde heldagsprøve i fransk, avholdt dronningen lunsj på Slottet for utvalgte foregangskvinner i anledning kvinnedagen – deriblant tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (83), tidligere sportskommentator Karen Marie Ellefsen (72) og Lise Klaveness (41), Norges Fotballforbunds første kvinnelige president.

LUNSJ PÅ SLOTTET: På kvinnedagen i 2023 arrangerte dronning Sonja lunsj for foregangskvinner på Slottet. Her med Gro Harlem Brundtland (t.v.) til bords. Foto: Lise Åserud / NTB

I en tale til kvinnene som lunsjet, reflekterte dronningen over hvordan det har vært å være kvinne over de siste fem tiår.

– Selv tenker jeg at det å være kvinne i Norge i dag, er annerledes og bedre enn det var for 50 år siden. Vi har fått et samfunn der det i enda større grad enn før er plass til både kvinner og menn, og til å være mann og kvinne slik man selv ønsker.

Dronningen er selv en foregangskvinne, og har gått i bresjen for sine kvinnelige, rojale etterfølgere – deriblant barnebarnet Leah Isadora Behn.