Leah Behn delte valgbilde – derfor avstår kongeparet

ENDELIG VOKSEN: Prinsessedatter Leah Behn forteller at det er en milepæl at hun nå endelig kan stemme ved valg i Norge. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Første gang man ser et medlem av kongefamilien med stemmeseddel i hånden.

Til tross for rekord i antall forhåndsstemmer ved et kommunevalg, var det mange som valgte å holde selve valgdagen hellig – og stemte nettopp mandag 11. september.

Prinsessedatteren og influenseren Leah Isadora Behn (18) var én av dem.

LIVETS FØRSTE VALG: For aller første gang kunne prinsessedatter Leah Behn stemme ved et valg i Norge. Dette hører sjeldenhetene til innad i kongefamilien. Foto: Skjermdump / Instagram / @leah.behn

Dette var Behns aller første valg der hun hadde muligheten til å stemme. Det ble dokumentert gjennom et bilde hun la ut på sin åpne Instagram-profil.

Til bildet av seg selv med stemmeseddel i valglokalet, skriver hun stolt: «jeg er voksen».

Aldri skjedd før

Og dette er første gang vi ser et medlem av kongefamilien med stemmeseddel i hånden. Det er nemlig en kjensgjerning at kongefamilien ikke skal ytre seg politisk.

PÅ STORTINGET Dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av det 166. stortinget i 2021. De har selv valgt å ikke ytre seg politisk. Foto: Torstein Bøe / NTB

Til TV 2 forteller TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen at kongefamilien rent praktisk har mulighet til å stemme under valg i Norge.

– Rent praktisk har kongefamilien lov til å stemme ved valg, men de velger å avstå fra å gjøre det. Ettersom kongefamilien skal være apolitisk og representere alle, ville det vært feil å gi støtte til et spesifikt parti, forklarer Schulsrud-Hansen.

KONGEHUSEKSPERTEN: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forteller til TV 2 at kongeparet faktisk har mulighet til å stemme, men har valgt avstå. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Kongehuseksperten trekker frem den nå berømte talen kong Harald (86) holdt i Dronningparken i 2016.

– Alle de «forskjellige» nordmennene, som kong Harald beskrev i sin tale, skal føle seg representert av kongefamilien. Da er det ikke riktig å støtte politiske partier.

– Har det aldri skjedd at medlemmer av kongefamilien har stemt, før nå, ettersom de faktisk har lov?

– Så vidt meg bekjent har det ikke skjedd at kongefamilien har avgitt stemme. De få gangene deres politiske syn er blitt diskutert i offentligheten, har det blitt stor debatt. Dette gjelder dog ikke Norge.

Neppe tilfelle at prinsesse Märtha Louise har stemt

Kongehuseksperten trekker frem kong Haralds farfar, kong Haakon som i sin tid valgte å avstå fra egne sympatier, da han forespurte Ap-politiker Christopher Hornsrud om han ville samle en regjering i kongens navn.

– Både den tidligere statsministeren, og Stortingspresidenten anbefalte kongen å ikke spørre Hornsrud om dette. Det er fra denne hendelsen at sitatet: «Jeg er også kommunistenes konge» skal ha oppstått, selv om denne myten har blitt avkreftet i senere tid, forteller Schulsrud-Hansen til TV 2.

GÅR EGNE VEIER: TV 2s kongehusekspert mener prinsesse Märtha Louise neppe har stemt ved et valg i Norge før, slik rojal etikette tilsier. Datteren Leah Behn derimot har fått mulighet til å bruke stemmeretten sin. Her fra konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

– Tror du prinsesse Märtha Louise har valgt å bruke stemmeretten?

– Prinsessen kan i teorien stemme, men ettersom hun med stor sannsynlighet har fulgt kongefamiliens praksis hele sitt liv, er det ingen grunn til å tro at prinsessen i år har stemt. Dette på bakgrunn av at prinsessen ikke er et arbeidende medlem av kongefamilien på dette tidspunktet, sier kongehusekspert Schulsrud-Hansen.