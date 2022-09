Lasse Matberg røk ut av Skal vi danse: all stars

For andre gang i år samlet stjernene seg på dansegulvet for å konkurrere mot hverandre, og ett par var nødt til å forlate programmet.

Sist lørdag fikk en rekke stjernedeltakere for første gang i år danset på Skal vi danse-parketten. I kveld tok tolv av disse på seg danseskoene nok en gang.

Det var derimot ett par som var nødt til å forlate konkurransen. Deltakerne som måtte ut i danseduell og kjempe om å beholde plassen sin i programmet var Lasse Matberg og Eirik Søfteland.

Etter en intens duell var det Lasse Matberg som røk ut av Skal vi danse: all stars.

RØK UT: Det var Lasse Matberg som måtte forlate konkurransen. Foto: Espen Solli

– Jeg ønsker Eirik alt godt. Det er han jeg har blitt best kjent med og tatt flest kaffepauser med. Han er en fin fyr, så jeg heier ekstra på han videre, sier Matberg til TV 2.

– Vi hadde en god følelse etter dansen i dag og det er det viktigste, legger han til.

Røk ut under premieren

Under premieren sist lørdag var det Triana Iglesias som måtte forlate dansekonkurransen.

– Herregud, det er kjempetrist. Men selvfølgelig veldig glad for Kari. Tom-Erik og Kari, dere er så fine. Dette fortjener dere, sa Iglesias etter at hun røk ut.

– Og den kjærligheten jeg fikk når folk kom ned her og ga meg klem på slutten, det var så fint, la hun til med tårer i øynene.

Deltakernes andre dans

Eirik Søfteland (34) leverte kveldens første dans sammen med dansepartneren Ewa Trela (43). Paret danset en slowfox til «Don't stop Believin'» av Journey.

Sexolog og Influenser Iselin Guttormsen (35) slo til sist med en salsa med Catalin Mihu (28). Denne gang leverte paret en tango til «Stronger» av Kelly Clarkson.

Under kveldens sending danset Lasse Matberg (37) og proffdanseren Gyda Bloch Thorsen (41) en paso doble til «I'd Do Anything For Love» av Meat Loaf.

Treningsprofilen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) fikk sesongens første nier under premieren. I kveld gikk det enda bedre poengmessig da de danset en jive og fikk årets første tier.

Victor Sotberg (31) leverte også en jive under kveldens sending. Sammen med dansepartner Philip Raabe (21) danset de til «As It Was» av Harry Styles.

HOPP OG SPARK: Kari Traa med Tom-Erik Nilsen. Foto: Espen Solli

Idretts- og klesprofilen Kari Traa (48) havnet i utslagsduell under premieren sist lørdag og kjempet seg videre i programmet. I kveld danset hun en quickstep til Dolly Partons «9 to 5» sammen med Tom-Erik Nilsen (35).

Tidligere programleder Katrine Moholt (48) leverte en samba under dagens sending sammen med dansepartner og tidligere dommer Egor Filipenko (35).

DANS: Martine Lunde med dansepartner Tarjei Svalastog. Foto: Espen Solli

Nestemann ut var influenser og TV-personlighet Martine Lunde (26) sammen med Tarjei Svalastog (24). Danseparet leverte en jive til «STAY» av The Kid LAROI og Justin Bieber.

Skuespiller Cengiz Al (24) fikk høyest poengsum av dommerne under premieren. I kveld er han tilbake med en Quickstep sammen med danser Rikke Lund (27)

Etter sist sending bestemte tidligere Skal vi danse-vinner Aleksander Hetland (39) seg for å gjøre dramatiske grep fremover og øke treningsmengden. I kveld var han tilbake og danset en salsa sammen med Helene Spilling (26).

Artist Agnete Saba (28) danset slowfox under kveldens program ikledd samekofte, til låten «Du Ga Mæ Viljestyrke» av Kristian Kristensen. Det gjorde hun med dansepartneren Jørgen Nilsen (32).

Nathan «Nate» Kahungu (26) imponerte sist med en jive sammen med Nadya Khamitskaya (39). Denne uken skadet Kahungu seg kun noen dager før sending, men danset likevel på parketten i kveld. Sammen danset de en cha cha cha.