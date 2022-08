Lasse Matberg måtte flytte fra egen leilighet på grunn av paparazzi

TV-profil Lasse Matberg (37) er snart klar for å svinge seg på parketten i Skal vi danses «all stars»-sesong. I 2019 vant han den italienske versjonen, og forteller om den elleville opplevelsen.

Lasse Matberg (37) er en av 13 deltakere som skal delta i årets Skal vi danse all stars-sesong. I år vil både dommere og seere være vitne til et helt annet nivå av dans når tidligere stjerner fra programmet møtes for revansj på parketten.

Flere av deltakerne har nemlig vunnet tidligere sesonger av programmet.

En av dem som gjør comeback på parketten, er tidligere programlederen for Skal vi danse, Katrine Moholt. Hun vant den aller første sesongen helt tilbake i 2006.

Matberg har også vunnet den prestisjefulle konkurransen – i Italia. Han ble kåret til vinneren av «Ballando con le stelle» i 2019, som er den italienske versjonen av danseprogrammet.

En mer «show»-preget produksjon

Den tidligere Farmen kjendis-vinneren er ikke kjent for å havne på andreplass i programmene han deltar i. Så da sjansen bød seg for å være med i den norske versjonen av Skal vi danse, var det ingen tvil hos 37-åringen.

– Man kan jo ikke si nei til å bli med på en all stars-sesong. Nå får jeg jo muligheten til å være med på dette eventyret på hjemmebane!, forteller han til TV 2.

Når TV 2 spør om forskjellene mellom den norske og italienske versjonen, har Matberg mye å trekke frem. Han forklarer at den italienske versjonen var en mer «show-preget produksjon», hvor deltakerne sjeldent ante hva som møtte dem ved neste program.

– Det var alltid var en «surprise dance» i hvert program. For eksempel kunne man bli bedt om å danse med en rockering, og vi fikk vi ikke øve på forhånd – man fikk rockeringen mens man stod i salen.

Også direktesendingene var langt lenger, og varte fra klokken halv ni om kvelden til ett på natten. Den totale poengsummen var også mye større, hvor de italienske deltakerne kunne ende opp med så mye som 130 poeng, kontra Norges 30.

Måtte flytte fra egen leilighet grunnet paparazzi

En ting som kanskje skilte seg mest ut fra kjendislivet i Italia til kjendislivet i Norge, var hvordan kjendisene i Italia ble behandlet. Matberg fikk plutselig en hverdag preget av paparazzi som fulgte han hvor enn han gikk.

– I Italia fant de etter hvert ut hvor jeg bodde, og der har de en litt mer «tett på» og «dekkende» journalistisk tilnærming. Det er veldig uvant til hva man er vant til her i Norge, forteller 37-åringen.

Da programmet gikk på TV begynte paparazzien å rigge seg til utenfor leiligheten hans, og fant han til alle døgnets tider.

– Det var til stadighet paparazzier utenfor leiligheten min da jeg gikk hjemmefra om morgenen, da jeg kom på trening, var ferdig på trening eller kom hjem om kvelden. Til og med da jeg var ute å spiste med dansepartner min og de andre deltakerne.

Matberg forteller at det i begynnelsen var fascinerende, men at det til slutt begynte å gå på helsa løs.

– Etter hvert tok det mer og mer energi, så da fikk jeg flyttet til ny leilighet. Da ble jeg litt mer forsiktig med hva jeg delte av geografiske tagger i sosiale medier, og fikk den siste tiden leve litt mer i fred.

– Nivået i Norge er langt høyere

En av de kanskje mer krevende forskjellene er ifølge Matberg nivået på dansen som kreves i Norge. Her er nemlig nivået mye høyere.

– I Norge er det mye mer fokus på dansen. Trinn, ankler, knær, hofter, holdning, hvordan man danser med partner og kjemien man har, kontra show-faktoren som står sterkt i Italia, forteller han.

SKRYTER: Lasse Matberg er svært imponert over dansepartneren Gyda Bloch Thorsen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at jeg nesten har danset flere trinn på snart tre uker i Norge kontra de tre månedene i Italia!

Matberg skryter også av dansepartneren Gyda Bloch Thorsen (41), og sier at samarbeidet har gått over all forventning.

– Gyda har danset på det aller øverste nivået, er pedagogisk og har mye kunnskap. Hun er både dansetrener, og nasjonal og internasjonal dommer, så det mangler ikke på tilbakemeldinger når vi trener sammen.

TV 2 spør hva Matberg tenker om vinnersjansene hans i den norske versjonen, forteller han at han vil fokusere på å øve så mye han kan.

– Vi får se – vi skal jobbe godt, så får vi se hvor langt det tar oss. Jeg håper å kunne overraske positivt. La premieren komme!

Skal vi danse har premiere på TV 2 og TV 2 Play 27. august kl. 20.