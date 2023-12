Lars Ulrich i sorg

Lars Ulrich (59) deler torsdag den triste beskjeden om at pappa Torben er død, 95 år gammel.

Dansken hadde mange prosjekter i løpet av livet, og jobbet blant annet som journalist, regissør, musiker og profesjonell tennisspiller.

59-åringen har delt flere bilder fra pappaens ulike epoker, og hyller ham for å være en person som var med på å skyve og utfordre grenser.

«Tusen takk. Jeg elsker deg pappa», skriver Ulrich.

Danske TV 2 Sport omtaler avdøde Ulrich som litt av en rebell.

«Blant annet trakk han seg midt under en DM-finale på 1960-tallet, fordi han heller ville rekke hjem og se VM-finale i fotball», melder TV 2.



Ulrich ble profesjonell tennisspiller i en alder av 40 år og vant flere titler i løpet av karrieren. Hans høyeste plassering på verdensrangslisten er 96-plass, i en alder av 45 år, melder kanalen.

Siden 2011 var han bosatt i San Francisco, ifølge BT.

Flere kjente musikere har skrevet sine kondolanser til Metallica-trommeslageren, deriblant Green Day-bassist Mike Dirnt og tidligere trommeslager i Guns N' Roses Matt Sorum.

«Ditt forhold med pappaen din var alltid inspirerende for meg. Takk for at du delte ham med omverdenen. Kondolanser til hele Ulrich-familien», kommenterer Sorum.



Skid Row-vokalist Sebastian Bach skriver:

«Faren din var kul som faen. Jeg ville sagt «slett det». Helt legendarisk. Faren din vil alltid være ved din side».



Bach referer til Torben Ulrichs utsagn i Metallica-dokumentaren «Some Kind Of Monster». Der sa han til sønnen at han burde «slette» en hel sang fordi den ikke var god nok. Det britiske musikkmagasinet NME skriver at dette gjorde faren til en elsket figur blant fansen.