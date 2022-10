Lars Tore (29) får frierbrev etter Jakten på kjærligheten: – Vanskelig

Innboksen til Jakten-frier Lars Tore Ramberg Rapp (29) flyter over av beundrende meldinger. Det er både fint og utfordrende på samme tid, mener Rapp.

Denne høsten har trønderen Lars Tore Ramberg Rapp (29) vært å se som en av frierne i Jakten på kjærligheten. 29-åringen ble valgt bort av Jakten-bonden Janne Bull Bakk (31) til fordel for Stian Schumann Larsen (35) på tampen av programmet.

FRIER: Frier Lars Tore Ramberg Rapp var en av frierne til Jakten-bonden Janne Bull Bakk i årets Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Se da Rapp fikk en ydmykende straff i Jakten på kjærligheten i videoen øverst i saken.

– Lyst til å bli mer kjent med meg

Den sindige frieren kapret kanskje ikke bondens hjerte, men har åpenbart sjarmert seerne i senk.

Etter TV-datingen har Rapp nemlig fått økt oppmerksomhet. Det har blitt flere følgere i sosiale medier, meldinger – og andre forespørsler.

– Jeg har fått en del frierbrev, avslører han til TV 2.

29-åringen røper videre at mengden av beundrere er godt og blandet og kommer fra ulike steder i landet – hvorav flesteparten er kvinner.

– Det står for det meste at de synes at jeg har gjort en veldig fin figur, og har lyst til å bli mer kjent med meg, sier han, og fortsetter:

– Det er noen frierbrev som har foreslått venner også, hvor noen frir på vegne av vennene sine.

I skrivende stund anslår Rapp at det har dumpet ned minst 50 beundrende meldinger i innboksen.

– Det er så mye at jeg så vidt har rukket å svare på alt. Det kommer fortsatt litt enda.

– Hva synes du om at du får tilsendt frierbrev?

– Det er koselig, kjempeartig og kjempehyggelig. Det er bare litt vanskelig når det blir så mye på en gang. Jeg kan jo ikke svare på alt, så jeg får litt dårlig samvittighet, deler han.

All oppmerksomheten kom imidlertid overraskende på 29-åringen.

– Jeg hadde ikke forventet det. Det er ikke mange minuttene med TV-tid.

På spørsmål om hva han tror er grunnen til brevene, svarer han følgende:

– Det er vel fordi de liker den personen jeg er, og kanskje noen med felles interesser også.

Ønsker seg kjæreste

Rapp legger ikke skjul på at han kunne ha tenkt seg å takke ja til en date med noen av beilerne.

– Ja, det er fullt mulig, sier han.

29-åringen er fremdeles på søken etter kjærligheten, men trives likevel bra slik han har det nå.

– Jeg har vært singel hele livet, men det hadde vært trivelig og hatt kjæreste. Men jeg er ikke desperat. Jeg klarer meg.

– Hva ser du etter i en potensiell partner?

– Det er vanskelig å svare på. Det er mye forskjellig. Det er kjemi, egentlig.

