Lars tiet om overgrepene i 40 år – så kom vendepunktet

Skam og vonde minner. Det er det Lars Skjærvik (57) prøver å jobbe gjennom i hverdagen.

I ung alder ble Skjærvik utsatt for gjentatte seksuelle overgrep. Dette holdt han skjult i 40 år.

I TV 2-dokumentarserien «Petter og overleverne» er han en av de fire profilene som åpner opp om det tabubelagte temaet – og nå vil han hjelpe andre i samme situasjon.

– Å dele denne historien har faktisk vært mye lettere enn jeg trodde. Det har sittet langt inne hele veien, men det har blitt viktig for meg å dele historien med andre, slik at andre kanskje kan få litt hjelp tidligere enn jeg fikk, forteller han til TV 2 på førpremieren av dokumentarserien.

Forsøkte å ta selvmord

Som et resultat av det som skjedde i hans barndom, forsøkte han å ta livet sitt to ganger i voksen alder.

Den første gangen var i 2016. Da fant en nabo han i garasjen, og tilkalte hjelp.

Den andre gangen ringte ekssamboeren han før han fikk gjennomført det. Hun fikk han til å stoppe og tilkalle hjelp, og han ble senere tvangsinnlagt på Kalnes sykehus.

– Det var redningen. Det verste med det, var den første dagen døtrene mine skulle besøke meg, og da så jeg virkelig hvor vondt de hadde det. De strigråt. Da tenkte jeg: «Herregud, hva har jeg gjort?», forteller han i første episode av serien.

«PETTER OG OVERLEVERNE»: Skjærvik er en av de fire profilene som står frem i den nye TV 2-serien. Foto: Magne Sandnes/TV 2

Skjærvik forteller at det var som om noen trykket på en slags bryter, og at alt plutselig falt på plass. Likevel var han sliten og hadde det vondt.

– Når du detter så langt ned, ser du ikke alle rundt deg. Du tenker bare at det er lettere for dem at du forsvinner.

Vendepunktet

På 40 år fortalte han ingen om det som hadde skjedd med han som barn.

Hans foreldre, døtre, samboer eller søsken visste ingenting – og det ble en hemmelighet mellom Skjærvik og overgriperen hans.

Lite visste han at en dokumentar som handlet om akkurat det han selv hadde opplevd, skulle være det store vendepunktet.

Filmen handlet om hvordan overgrepene fra en lærer ødela livene til elevene han forgrep seg på.

– Da jeg så den filmen, skjønte jeg hvem jeg var og hvorfor jeg var som jeg var. Det var tøft, husker jeg, og jeg begynte å strigråte. Deretter fortalte jeg alt til søsknene mine, deler han åpenhjertig i episoden.

Etter at Skjærvik fortalte søsknene om hva han hadde opplevd i barndommen, gikk det opp et lys for dem. De hadde lenge lurt på hva som hadde skjedd med broren. Hans ene bror hadde nemlig opplevd det samme – fra samme overgriper.

VENDEPUNKTET: Skjærvik åpner opp om vendepunktet - som var en dokumentar. Foto: TV 2

I dag vil han hjelpe andre menn som har opplevd overgrep, men som ikke tør å snakke ut.

Skam og frykt er to følelser 57-åringen selv har opplevd å sitte inne med – lenge. Til tross for at han har funnet lyset, legger han ikke skjul på at det er noe som henger igjen.

– Det er jo litt igjen. Det er klart ting går mye lettere, jeg har jo blitt mer åpen og kan prate lettere om ting. Jeg får også til ting som jeg ikke fikk til før, fastslår han.

Trenger du noen å snakke med? Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Ring: 116 123 Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Skjærvik har i tillegg blitt medlem av gruppen «Utsatt mann», som er et senter som spesialiserer seg innenfor de som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. For de som sitter i samme situasjon og vil komme seg ut av det mørket, har han noen klare råd:

– Man kan henvende seg til organisasjoner som «Utsatt mann», og så finnes det Nok-sentre som kan hjelpe utsatte menn som trenger hjelp.

Vanskeligere for mannlige overgrepsutsatte

Professor Marie-Lisbet Amundsen er leder for forskningsgruppen i profesjonskunnskap om vold, overgrep, og sosiale- og emosjonelle vansker ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

VANLIG RESPONS: Skam, aggressivitet og tilbaketrukkethet er vanlig responser etter et overgrep, forteller forskeren. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Hun forteller at menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder, ofte strever med redusert psykisk helse langt inn i voksen alder.

Det kan det nemlig være en rekke grunner til:

– Dersom overgrep ikke avdekkes, får man heller ikke mulighet til å bearbeide det som har skjedd. Å stå alene med slike opplevelser, er svært belastende rent følelsesmessig. Det er vanskeligere for en gutt å snakke om overgrep, fordi det har vært altfor lite fokus på gutter og overgrepsproblematikk.

– Når mange menn synes det er vanskelig å stå fram med sin overgrepshistorie, forklarer de ofte dette med at offer-rollen ikke samsvarer med samfunnets forventninger om at menn skal være sterke og tøffe.

Hun fastslår at siden det har vært altfor lite fokus på gutter og overgreps-problematikk, er de voksne rundt barna ofte mindre oppmerksomme på de signalene guttene gir når de utsettes for overgrep.

Skjærvik og de rundt ham fortalte at han pleide å rømme både fysisk og mentalt, og at han var vanskelig å forholde seg til.

Amundsen forklarer at når gutter utsettes for seksuelle overgrep, fører det ofte til at de reagerer med tilpasningsvansker. De kan for eksempel trekke seg tilbake, bli stille og passive, eller de kan bli mer utagerende og sinte.

«Triggere»

Men én grunn til at Skjærvik reagerte så kraftig da han så den dokumentaren, kan nemlig komme av «triggere»:

– Triggere kan utløse fysisk- og psykisk smerte. Det kan være en spesiell lukt, gester, stemmer, fysisk berøring eller lignende som minner om det traumatiske som har skjedd, noe som igjen kan føre til alvorlig grad av angst.

– Det er ofte mye skam- og skyldfølelse knyttet til overgrep. Det tar tid før du får bearbeidet det som har skjedd, men fagfolk vet i dag mer om dette enn da Lars var ung. Det er viktig å få hjelp til å bearbeide traumehistorien, og ikke minst til å plassere skyld- og skamfølelsen der den hører hjemme – nemlig hos overgriper.

