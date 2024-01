Lars Klevstrand om Lillebjørn Nilsen: – Trist å miste en så stor sangpoet

Den norske visesangeren Lars Klevstrand (74) er svært preget, da TV 2 ringer og vil intervjue ham om Lillebjørn Nilsen.

De to møttes begge som visesangere på 60-tallet og skulle senere starte en visegruppe sammen - «Ballade» i 1978.

BALLADE: Fra venstre: Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand, Åse Kleveland og Birgitte Grimstad øver sammen. Foto: Paul Owesen/Scanpix

–Lillebjørn skilte seg ut

Klevstrand har vært en viktig profil i norsk visemiljø siden 1960-tallet, og møtte Lillebjørn Nilsen allerede i 1967. De to hadde et nært musikalsk samarbeid og møttes på Oslos største viseklubb.



– Det var alltid en streng oss imellom, og det var alltid varmt og fint å treffe Lillebjørn. Jeg traff han første gang på Dolphins viseklubb, og det var der alt skjedde i Oslo. Der var Øystein Sunde, Ole Paus, Finn Kalvik og Lillebjørn. Det var litt av en arena og Lillebjørn skilte seg ut med sine toner og kloke tekster, forteller Klevstrand til TV 2.

Klevstrand trekker frem sanger som «Danse ikke gråte nå» og «Far har fortalt» som Lillebjørn Nilsen ga ut på sin første plate.

SØLVPLATE: Visegruppen Ballade får sølvplate for LP'en «Ballade! Live!», og presenterer samtidig en ny LP: «Ballade Ekstranummer». Åse Kleveland, som fylte 31 år, fikk i tillegg bursdagskake. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Visegruppa «Ballade»

I 1978 startet Birgitte Grimstad opp visegruppen «Ballade» - sammen med Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen. De hadde et musikalsk landskap, midt mellom visetradisjon og moderne popmusikk, i retning The Beatles. Låta «Hei Knut» etter Beatles-sangen «Hey Jude» er et godt eksempel på det.

– Lillebjørn skrev så mange festlige tekster og var en dreven sangdikter og hadde et veldig overskudd. Vi hadde det fryktelig moro. Vi ble fort enige om at bare vi hadde en bra tekst, kunne vi synge alle sjangre, og Lillebjørn var på hugget, forteller Klevstrand.

Kvikke tekster

Klevstrand begynner å mimre under intervjuet og kommer med mange morsomme historier fra tiden de spilte sammen.

– Jeg husker at vi hadde spilt en konsert i Sandefjord, også var det et nachspiel. Vi hørte et storband som øvde og spilte Beatles-låta «Gotta get you into my life». Da datt det ut av Lillebjørn: «Du kan godt få sitte inntil meg Leif». Og sånn ble det og vi spilte inn den med storband og kvikke tekster, forteller Klevstrand.

KLEVSTRAND: Josefine visescene er vinnere av Prøysenprisen som ble mottatt av Lars Klevstrand (midten) og Jørn Simen Øverli (t.v.) under arrangementet Prøysen tel by`n i Kulturkirken Jakob i Oslo på Alf Prøysen sin dødsdag 23. november, 2016. Foto: Heiko Junge/Scanpix

–Nå faller veggene fra her

Nylig gikk Ole Paus bort og i dag kom den triste beskjeden om at en annen stor visekunstner har gått bort. Lars Klevstrand er en del av denne generasjonen musikere, og synes det er veldig trist.

– Nå faller veggene fra her og det er veldig sterkt. Vi har mistet to utrolig store sangpoeter og det er veldig trist. Jeg kommer til å synge mye av Lillebjørn fremover, og tar han med videre på konsertene mine, avslutter Klevstrand til TV 2.