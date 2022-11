Lars Berrum om kjæresten: – Hun gjør meg bedre

Lørdag kveld er det duket for «P3 Gull» på NRK. Denne gangen er det komiker Lars Berrum (36) og NRK-profil Annika Momrak (23) som skal lede musikkprisutdelingen.

Når God kveld Norge møtte programlederne tidligere denne uken, kunne duoen bekrefte at det hadde vært et godt samarbeid.

PROGRAMLEDERE: Annika Momrak og Lars Berrum skal lede tiårsjubileet av «P3 Gull». Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

NRK-profilene har tidligere vært med i samme sesong av «Ikke lov å le på hytta», så programlederne visste de hadde en god kjemi fra før.

– Foreløpig har vi ikke gått i tottene på hverandre, sier Berrum.

Momrak deler at det var utrolig gøy å få spørsmålet om å lede årets «P3 Gull»

– Det er den ene tingen jeg har aller mest lyst til å gjøre, forteller 23-åringen.

Møttes under pandemien

Tidligere i høst bekreftet Lars Berrum at han hadde fått seg kjæreste. Det avslørte han i sin egen NRK-podkast «Berrum og Beyer snakker om greier».

I podkastepisoden forteller han makker Martin Beyer-Olsen at hans utkårede er en bergensk sykepleier som jobber på Bærum sykehus, men han unngår å si navnet på kjæresten.

Til God kveld Norge røper komikeren at han møtte kjæresten under koronapandemien.

– Vi har vel kjent hverandre to år nå. Det startet som et bekjentskap, forteller han.

Komikeren forteller at han tror det er viktig å bruke tid alene, men samtidig være åpen for å prøve seg på datingmarkedet.

– Det er veldig hyggelig, og jeg har det veldig bra nå, forteller han.

– Hun gjør meg bedre, det må jeg si.

Tidligere har komikeren blitt koblet opp med TV-profil Ida Fladen. Se hva kjendisene sa når de ble konfrontert med romanseryktene:

– Gåsehud og wow-faktor

Programleder Berrum lover et storslagent show under prisutdelingens tiårsjubileum.

– Showet starter med en fantastisk åpning, med gåsehud og wow-faktor, røper han til God kveld Norge.

– Konsertene har et rått uttrykk, effekter og ideer bak seg.

Programlederne påpeker at til tross for litt nerver, er de opptatt av å ha det gøy under lørdagens sending.

– Det er mange ting som kan gå galt, men det er jo sjarmen med livesendinger, sier Momrak.

– Som min gode venn og mentor Martin Beyer-Olsen sa "du skal bare ha det gøy", og den traff meg, forteller Berrum.