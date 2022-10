Lars Berrum bekrefter kjæreste

Et par minutter ut i tirsdagens episode nevner Lars Berrum (36) kjapt at han har fått seg kjæreste, samtidig som han spør sin makker Martin Beyer-Olsen om en slik avsløring kan være bra for podkasten.

Kort tid senere går han mer inn på forholdet, og sier at det «ikke er noe hemmelighold i podkasten».

– Vi har ikke definert dette sånn tydelig sjæl, så jeg må jo ta en runde, men vi er jo så og si kjærester. Men når er det man setter seg ned og sier: «er vi kjærester?», spør Berrum.

– Folk gjør jo det, svarer Beyer, og sier at definering er mye enklere for amerikanere, siden de kan si «we are going steady» eller er «exclusive».

Berrum sier så at de er eksklusive, før han fortsetter:

– Det som er spennende for min del er jo at dette er en bergensk sykepleier som jobber på Bærum sykehus.

36-åringen forklarer at hans mor er bergensk og har i likhet med kjæresten jobbet som sykepleier på det samme sykehuset.

– Så jeg har jo på en måte funnet Kari, bare ung, jeg har jo funnet mamma, sier en lattermild Berrum.

Beyer sier at dette er klassisk psykologi.

God kveld Norge har foreløpig ikke fått en kommentar fra Berrum.

Komikeren har i lengre tid vært ettertraktet, særlig blant anonyme brukere på Jodel. I vår var det mange som spekulerte i om Berrum og TV-profil Ida Fladen hadde funnet lykken.

