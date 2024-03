Lar «Euphoria»-stjernene «forfølge andre muligheter»

Den mørke dramaserien om livet til high school-elevene, med kompliserte kjærlighetsforhold og avhengighet, har tatt både seere og kritikere med storm – og blitt belønnet med ni EMMY-priser.

Men siden debutsesongen i 2019 har det vært mange hindre for serien.

Koronapandemien i 2020 løste regissør Sam Levinson med å slippe to enkeltepisoder som fokuserte på visse karakterer.

I 2022 kom andresesongen og samtidig ble det klart at det ville bli en tredje sesong.

Hovedrolleinnhaver Zendaya og «Euphoria»-regissør Sam Levinson i 2022. Foto: Jordan Strauss / AP

Sesong tre er på vent

I fjor døde «Euphoria»-skuespilleren Angus Cloud av en overdose, i tillegg satte Hollywood-streiken en stopper for utallige Hollywood-produksjoner.

I mellomtiden har samtlige av skuespillerne blitt større stjerner og har kunnet velge roller fra øverste hylle.

Nå har det blitt kjent at innspillingen av «Euphoria» sesong tre har blitt satt på vent.

I en uttalelse til Deadline fra strømmeselskapet heter det:

– HBO og Sam Levinson er fortsatt dedikert til å lage en eksepsjonell tredje sesong. I mellomtiden lar vi vår ettertraktede rollebesetning forfølge andre muligheter.

Ifølge Deadline sine kilder var det ikke en klar dato for oppstart av innspillingen, men at den var «forventet» å finne sted i løpet av de neste månedene.

Til tross for dette har HBO holdt fast ved at nye episoder vil komme i 2025.

Vitset om alder og lønn

Flere av skuespillerne har den siste tiden blitt hamret med spørsmål om sesong tre – og den lange ventetiden.

Jacob Elordi (26) vitset om at han snart var for gammel til å spille en high school-elev, da han i januar gjestet Jimmy Fallons «The Tonight Show».

Jacob Elordi, som spiller trøblete «Nate», var nylig å se i «Saltburn» og i rollen som Elvis i «Priscilla». Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com

– Jeg håper det skjer snart, ellers må de «Benjamin Button»-meg eller noe, spøkte Elordi, og fortsatte med å si at han kom til å ha en verkende rygg innen han kommer seg tilbake til high school-gangene.



I mars gikk et klipp fra Nika Kings stand-up-opptreden viralt.

TV-FAMILIE: Zendaya, Storm Reid og Nika King. Foto: Chris Pizzello / AP

Ifølge The Hollywood Reporter (THR) skal King ha sagt at hun ikke visste hvor lenge det var til sesong tre kom, men at hun «trengte» den, fordi hun ikke hadde betalt leien sin på seks måneder. Senere klargjorde King at dette var en vits.

Sydney Sweeney, som er aktuell med filmen «Immaculate», sa nylig i et intervju at hennes neste prosjekt blir «Euphoria», men var hemmelighetsfull rundt om hun hadde sett noe manus eller ei.

Colman Domingos GQ-intervju i februar kan ha gitt en pekepinn på en av faktorene til at ting tar tid.

EMMY-VINNER: Colman Domingo vant prisen for sin rolle som Ali i «Euphoria». Foto: UNIQUE NICOLE / AFP

Der sa han at regissør og skaper Levinson er en person som skriver og omskriver manus igjen og igjen.

– Jeg tror han kjemper med det som er viktig. Han reagerer umiddelbart til hva som er problemer i verden. Jeg vet at han er veldig interessert i det essensielle spørsmålet om hvem vi er akkurat nå. Våre sjeler. Det er hva han vil funne ut med sesong tre, slo Domingo fast.