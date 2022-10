Langer ut mot Farmen-deltaker: – Veik og puslete

Til tross for at ordføreren Dan-Håvard Johnsen (55) måtte forlate Farmen sist uke, lever ettermælet hans fortsatt i beste stand inne på gården i 1922.

Til liten overraskelse for de andre deltakerne, var det Ivana Miric (28) som ble valgt til ukens storbonde – og kritikken lot ikke vente på seg.

Flere av deltakerne har kritisert Mirics lederstil, og mener hun var både lite effektiv og vimsete.

Til tross for dette, mener søndagens utslåtte deltaker Stine Engen (50) at hun har sett en positiv forandring i Oslo-jenta.

EXIT: Det var Stine Engen som måtte pakke sakene sine, etter at hun tapte tvekampen mot venninnen Bente Rabba (54). Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg synes hun fremstår mindre veik og puslete, enn da Dan var her inne, sier hun til TV 2 etter exiten.

Kritiserer nok en deltaker

Det er ingen hemmelighet at det har vært dårlig stemning mellom Engen og Henrik Eijsink (26) denne uken.

– Henrik er en unggutt som prøver så godt han kan. Og jeg er en voksen dame som prøver så godt jeg kan, men jeg er veldig glad i ham, forteller hun og legger til:

– Jeg syntes at han har gjort noen dumme grep denne uken. Og det har jeg sagt til ham. Så vi er fortsatt venner. Håper jeg.

SKJULT SPILL: Stine Engen letter på sløret om deltakeren Henrik Eijsink. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Skjult spill?

Ifølge Engen var et av grepene å operere som storbonde denne uken – til tross for at det var Miric som fikk rollen.

– Jeg syns Henrik skulle tatt ansvar for at han opererte som storbonde denne uken her, og ikke Ivana. Han kunne tatt ansvar ved å stå rakrygget og sagt at det er han som veileder henne.

– Mener du han spiller litt skjult?

– Henrik har gått en god skole hos Dan-Håvard, som holdt kortene tett til brystet. Jeg tror godt om Henrik og vet at han ønsker å komme langt. Det unner jeg ham, og jeg har sagt lenge at det ikke er umulig å se Henrik i finalen.

