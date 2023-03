Laget musikk for Kardashian-serie

I «Hemmelige duetter» skal folkekjære artister synge duett med en partner de har et spesielt forhold til. En vegg skiller paret, og artisten har ingen aning om hvem som befinner seg på andre siden.

I søndagens episode var Sandra Lyng en av hovedartistene som skulle opptre. Underveis får artistene hint om deres hemmelige duettparner, som skal gjøre det enklere å gjette hvem de synger med.

Når Lyng hørte første strofe var hun ikke i tvil om hvem hun sang med. Hun har ikke sett vedkommende på ti år, men det sterke vennskapet gjorde hun kjente igjen stemmen med en gang.

Mekka for musikk

Lyng møtte duettpartneren sin i Los Angeles for 13 år siden. Storbyen har alltid vært en drøm for Lyng og hun beskriver det som et mekka for musikk og filmverden.

– Jeg dro dit alene, uten å kjenne noen, og bare trasket rundt i gatene der og skulle bli en bedre artist, sier Lyng til TV 2.

I statene tok artisten skuespiller- og låtskrivertimer, og hadde en sangpedagog. Det var sistnevnte som fikk henne i kontakt med den hemmelige duettsangeren.

– Sangpedagogen sa han kjente noen islandske jenter som jeg måtte møte. Dermed arrangerte han en sammenkomst med de tre jentene, forklarer hun.

De fire jentene møttes på en cafe, hvor Lyng fant fram sin indre nordlending og spurte om de skulle drikke litt, en tirsdags formiddag.

– Vi hadde det så gøy. Timene gikk, og vi ble så gode venner som hang sammen, sikkert hver eneste dag de tre siste årene jeg bodde der. Jeg fikk forskjellige forhold til alle tre, men Klara Elias ble bestevenninnen min der.

FAKE JUL: Lyng og Klara Elias brukte ofte å være i hjemlandet under høytidene. Dermed arrangerte de ofte fake jul og nyttårsaften i LA når de var tilbake. Foto: Privat

Kardashian-musikk

Klara Elias slo gjennom som 18-åring som frontfigur i jentegruppen «Nylon», som gjorde stor suksess i Island. Etter det flyttet hun til Los Angeles, hvor hun blant annet har laget musikk for «The Kardashians»-serien som er på Disney+.

Lyng reiste frem og tilbake til Los Angeles fra hun var 21 til hun ble 26. De siste tre årene bodde hun der fast.

– Når jeg fikk platekontrakt i Norge, flyttet jeg hjem igjen. Siden den gang har jeg ikke sett Elias utenom på Facetime, sier Lyng.

Det er ti år siden jentene hadde sett hverandre, og Lyng hadde ingen anelse om at de ville fly inn Elias for å opptre med henne i «Hemmelig duetter».

Det endret seg når de startet og synge, for Lyng gjenkjente stemmen med en gang.

– Jeg ble emosjonell med en gang når jeg hørte det var henne. Jeg fikk sjokk, for det var så usannsynlig at de skulle fått henne hele veien hit, sier Lyng.

GJENSYN: Det var et gledelig gjensyn for artistene etter 10 fra hverandre. Foto: TV 2

Begynte å gråte

Produksjonen hadde ringt bestevenninnen til Lyng, hvor de ble tipset om å prøve å få tak i den islandske artisten.

– Når veggen gikk opp begynte jeg å gråte, for jeg hadde savnet henne så fælt. Vi har vært sammen om så mye i livet, der vi begge var nye på et fremmed sted, og ikke kjente noen, sier Lyng og legger til:

– Det er veldig fint og nært, og ett vennskap som betyr noe for resten av livet.

Se Lyng sin rørende gjenforening med bestevenninnen i videoen under.

«Hemmelige duetter» ser du søndager på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.