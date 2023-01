Lagde «ligge-avtale» med Jenny Skavlan

Da skredderen Andreas Feet (32) møtte Farmen kjendis-aktuelle Ingrid Vik Lysne (31) under NRK-programmet «Symesterskapet» i 2020, visste de lite om at det skulle oppstå søt musikk mellom dommer og deltaker.

Over to år senere er de forlovet, og planlegger tidenes søm- og gjenbruksbryllup. Men før den tid, avslørte turtelduene hvordan sy-romansen startet. Og hvordan de fikk hjelp av én spesiell pakt.

Ildprøve

Rett før nyåret feiret nemlig paret deres første jul sammen, som Lysne beskriver som litt av en ildprøve:

– Nå har vi blitt et ordentlig par, for Andreas har feiret jul for første gang med familien min, forteller hun til God morgen Norge, før Feet skyter inn:

– Men det gikk veldig bra. Jeg koste meg hvert fall, og litt nerver var det jo, da vi skulle bruke to og en halv dag sammen så tett på hverandre. Men jeg hadde en fantastisk tid.

Noe av det som førte dem sammen, var deres lidenskap for gjenbruk og søm. For Lysne, oppstod dette fra tidlig alder:

FORLOVET: Til høsten skal paret gifte seg, i et ellevilt søm-bryllup. Foto: God morgen Norge

– Jeg har bare alltid elsket å lage, og var et barn som lagde mine egne spill, heklet, strikket og skulle lage alt mulig. Jeg lånte mormors symaskin i helgene, og sydde klær til dukkene mine ut av gamle dynetrekk og gardiner som lå i skapet.

For forloveden derimot, tok det er par år før interessen kom.

– Jeg ble interessert i søm da jeg flyttet til Australia, da var jeg 20 år. Da begynte jeg å sy, og studerte motedesign i ett år, før jeg dro videre til London, forteller han.

Da de møttes under konkurranseprogrammet «Symesterskapet», var det én viktig person som stod bak forholdet.

Under den siste sesongen bodde nemlig Feet på hotell, og visste at Lysne var singel. Kanskje det var skjebnen?

Kanskje – dersom skjebnen heter Jenny Skavlan.

– Det var jo en litt sånn «running gag» i Fæbrik om at jeg skulle ligge med Andreas. Det var et lite mål, så vi tøyset og tullet, og Jenny dyttet veldig på for at dette skulle skje. Hun klarte å trikse og mikse, og plutselig hadde hun satt oss på på date.

Fæbrik er sy-kollektivet som består av Lysne og Skavlan, sammen med Ingrid Bergtun (31) og Mari Nordén (33).

– Ble ikke rett på ligging

Da var det nok flaks at Feet hadde hotellrommet. Eller?

– Ikke sant, så det var null stress. Det skal sies at det ble ikke rett på ligging som vi hadde tenkt, da.

Til tross for at det ikke ble ligging på første date, gikk han likevel ned på kne i september for å fri. Feet beskriver at øyeblikket skjedde i en fantastisk bakhage ved der de bodde, og at han fikk dratt med henne ut på en «tilfeldig» tur.

Og ringen han fridde med, har en lang historie bak seg.

MORMORS RING: Andreas Feet visste allerede som 16-åring hvilken ring han skulle fri med. Foto: Privat

– Det er en ring som min mor arvet av min mormor, som min farfar kjøpte på 60-70-tallet. Jeg måtte spørre min mor fordi jeg hadde sett på denne ringen siden jeg var 16, og tenkte at dette var ringen jeg ville fri til noen med, forklarer 32-åringen.

Bryllupet

Drømmebryllupet finner sted i oktober. De avslører nå at de skal lage sine egne antrekk, i tilllegg til å lage dekorasjoner. De oppfordrer også gjestene sine til én spesiell ting:

– Jeg har veldig lyst til å få inn mer gjenbruk i det, så jeg har samlet på duker i alle år, og gjenbruks-servise. Gjestene oppfordres til å leie eller låne klær, eller bruke noe de har fra før.

Det er ingen hemmelighet at brudekjolen er én av de viktigste faktorene i et bryllup, og Lysne har selvsagt en plan for det også:

STORE BRYLLUPSPLANER: Hele bryllupet skal være fokusert på gjenbruk. Foto: Privat

– Jeg føler jo enorm prestasjonsangst nå, for det er jo livets store prosjekt. Så nå må jeg bare lage noe jeg elsker og ta med følgerne på prosessen, og det må bli gjenbruk, forteller hun og forklarer videre:

– Jeg drømmer om å få masse gamle brudekjoler, og sy det om til en kreasjon. Også har jeg fått tak i gamle serviettholdere, med blondekant rundt, som man kanskje kan feste til kjolen. Det må jo bli en fest av en kjole.

Og ved siden av livets kjole, må man også ha livets dress.

– Jeg må jo lage den ultimate dressen, som er en «three piece». Det vil si vest, blazer og bukse. Men lenger har jeg ikke kommet, forteller han lattermildt.