La en utspekulert plan etter exit: – Skal terge dem

Etter å ha gjennomført den uutholdelige øvelsen «hurramegrundt», var det duket for årets første dimmekamp i «Kompani Lauritzen».

Under den røde poengstreken lå artist Sval Rosenløw Eeg (24), skuespiller Thomas Hayes (26), youtuber Christopher Robin Omdahl (31) og TV 2s sportsanker Ingrid Halstensen (35).

Dimmekampen bestod av tre omganger. Til slutt var det Roseløw Eeg som fikk være med videre i kompaniet.

VINNER: Sval Rosenløw Eeg vant dimmekampen, og fikk tilbake navnet sitt. Foto: Matti Bernitz

– Betalte seg hardt

Første runde var en kunnskapskonkurranse. Der var det Thomas Hayes som trakk det korteste strået. Exiten tar han dog med knusende ro.

– Jeg røk ikke med vilje, men som jeg sa før vi skulle ut i kamp, så liker jeg ikke tanken på å slå ut noen som har en større vilje enn meg til å bli her. Jeg hadde fortsatt vilje, men jeg så lysten i øynene til de andre, og skjønte at det betydde mer for dem enn for meg.

I de siste øvelsene briljerte Hayes, men på grunn av en noe trå start endte han under den røde poenglinjen som sikret han plass videre.

– Jeg misforstod noen oppgaver, og det betalte seg hardt. «Overfiringen» dummet jeg meg litt ut på, og så har det egentlig gått dårlig på lagkonkurransene generelt – det holdt ikke med to andreplasser i går.

RØK UT: Thomas Hayes røk ut dimmekampens kunnskapsrunde. Foto: Matti Bernitz

– Skal terge dem

Å traske rundt i Møre og Romsdals fjell vekte mange følelser hos Hayes. Familien til kjæresten har nemlig hytte i Åndalsnes, ikke langt unna Setnesmoen leir. Minnene ga han noen bitre dager, hvor han tenkte på kjæresten, familien og minnene.

I all elendigheten var det derfor hyggelig å hilse på hyttenaboene, mens han tråkket seg gjennom gjørma.

GJENNOMFØRTE: Tross en tidligere besvimelse, gjennomførte Thomas Hayes øvelse «Kjøsen» med tunge vekter. Foto: Matti Bernitz

– Jeg fikk sagt hei. Det var moro og hyggelig. Akkurat det jeg trengte da.

Selv om Hayes reiser fra Setnesmoen leir, har han ingen planer om å forlate området. Nå skal han nemlig dra på den samme hytta han har gått forbi.

– Jeg skal opp på hytta, legge frem campingstolen og vente på at gjengen skal komme traskende forbi. Jeg skal terge dem med en kald halvvliter eller et glass rødvin. Kanskje jeg skal parkere barbeque-grillen rett ved veien og steke en god biff mens de kommer forbi etter 24 timer marsj. Det blir bra, jeg gleder meg til det. Jeg håper hvert fall det skjer, for det hadde vært helt sykt.

Omdahls største fiende

Christopher Robin Omdahl er preget av lettelse når han snakker med TV 2, kort tid etter dimmekampen. Han røk ut i andre runde. Selv om det føles litt bittert å ryke, ser han frem til å komme hjem til familien.

– Jeg har egentlig ligget nederst hele veien, så dette var fortjent sånn sett. Sval var den som hadde mest lyst til å komme videre, det var fortjent. Jeg har gjort det jeg kan, og er stolt av det jeg har klart, sier han.

GOD FØLELSE: Christopher Robin Omdahl satt igjen med en god følelse, etter å ha besteget fjellet Fjøsen med Agnete Husebye. Foto: Matti Bernitz

I forkant av innspillingen fortalte Omdahl til TV 2 at det var flere skavanker som kunne være en ulempe for ham – deriblant astma og svakt syn. Selv om det ble stressende morgener hvor han måtte få på seg linser og harde øvelser som presset på lungene, understreker han at det var selve stresset som ble hans største fiende.

– Det er bare noe jeg må «deale» med. Som kapteinen sier: «Det er ikke noe vits å dvele over noe man ikke kan gjøre noe med». Nå havnet jeg i dimmekamp og røk. Det var nok heller mitt surrehue som fikk meg dit.

UTE: Christopher Robin Omdahl og Thomas Hayes røk ut, sammen med Ingrid Halstensen. Foto: Matti Bernitz

Omdahl har holdt på en noe uvanlig hemmelighet. Se hva i videoen under.

– Spilte nok litt inn

I siste runde, hengende som en koala i en tømmerstokk, tapte Ingrid Halstensen mot Rosenløw Eeg. Hvis det var noen Halstensen skulle tapt for, var det nettopp henne.

– Jeg vet hvor inderlig hun hadde lyst til å være med på denne reisen. Det var ingen andre jeg heller ville tapt for enn Sval, og jeg gleder meg til å se hva hun får til videre her inne, sier hun hjertevarmt.

MESTRINGSFØLELSE: Ingrid Halstensen føler hun går ut på en «high note». Etter en litt trå start i oppholdet, kjente hun endelig på mestringsfølelsen. Foto: Matti Bernitz

I koalaposisjon skulle viljestyrken testes. For Halstensen ble det også et spørsmål om fysikk.

– Jeg ble klam i nevene, og begynte å miste grepet. Det er vanskelig å få gjort noe med det – uansett hvor lyst jeg har til å holde fast. Og så hadde jeg nok litt mer vekt å dra på enn Sval. Det spilte nok også litt inn, men jeg synes ikke det er urettferdig i det hele tatt. Det er mye her inne som er fysisk, og det visste jeg på forhånd. Jeg ga alt jeg kunne. Jeg kikket bak på henne, og der hang hun som et lite, nett ekorn. Da var det koalaen som gikk først i bakken, sier hun og ler.

GLAPP: Ingrid Halstensen glapp taket i viljestyrken-runde, og mistet til slutt taket rundt tømmerstokken. Foto: Matti Bernitz

Se «Kompani Lauritzen» på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.