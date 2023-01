La død familiekatt i fryseren: – Jeg er ikke helt Jeffrey Dahmer

Da Terje Sporsems datter skulle hente seg en is, ble hun sjokkert over hva som lå i fryseren.

Den velkjente komikeren Terje Sporsem (46) har blitt en folkefavoritt på den norske TV-skjermen. I 2021 tok han en andreplass i Farmen kjendis. Nå blir han TV-titter i TV 2-programmet Sofa.

I den første episoden deler han en oppsiktsvekkende historie med kameraten Gustav Nilsen (48).

TV-AKTUELL: Komikeren var med i Farmen kjendis i 2021, og er nå aktuell i Sofa Foto: Espen Solli

Glemte katten

Etter å ha sett på et program om dyr, forteller Sporsem en historie som får kameraten til å måpe.

Familien hadde hatt katten Max i mange år. I 2017 oppdaget Sporsem lille Max klemt i hjel av garasjedøren.

– Han hadde antakelig prøvd å snike seg inn, før den ble lukket, forteller komikeren til TV 2.

Sporsem pakket den døde katten godt inn i avispapir, og la han i fryseren.

– Jeg ville gjemme ham for ungene og forhindre at foråtelsesprosessen startet. Planen var å få han kremert relativt fort, men det var mye som skjedde på den tiden, så han ble dessverre glemt.

Hørte skrik

Seks dager senere skulle den yngste datteren, som var seks år på den tiden, hente seg en is på en varm sommerdag.

Hun hadde ikke regnet med at familiekatten også skulle ligge blant isen.

– Hun visste at katten var død, men hadde ikke forventet å finne den i fryseren. Jeg hadde glemt katten til jeg hørte henne skrike. Det var veldig uheldig at hun skulle finne familiekatten på den måten, og jeg er lei for at det ble slik, forklarer han, og legger til:

– Jeg er ikke helt Jeffrey Dahmer, sier han og humrer.

Bruker humor for å snakke om vanskelige ting

Max' død var det første møtet for ungene med døden i nær familie. Han var kjent for å være en slåsskjempe, og nabolagets skrekk.

– Det var ekstra sårt siden det var vår første familiekatt. Jeg og familien var i en sorgprosess etter hendelsen, men det var en fin anledning til å snakke om døden med barna.

GODE VENNER: Sporsem og Nilsen er både kollegaer og gode venner. Foto: Espen Solli

Som komiker bruker han ofte humor for å snakke om vanskelige temaer. Sporsem har blant annet show hvor han tar opp hvordan det er å være pårørende til moren som har Alzheimer.

– Humor kan være et veldig viktig verktøy for å takle vanskelige situasjoner og livskriser. Det å kunne le, selv når man står i tragiske omstendigheter er viktig for meg, og en egenskap både familien og jeg syntes er viktig å ha.

Takket nei flere ganger

Omtrent fire måneder etter at Max døde, skaffet familien seg en ny katt – i tillegg til en hund. De firbeinte kjæledyrene er å se i Sofa med Sporsem og kameraten Nilsen.

– Jeg har takket nei til å være med i Sofa flere ganger. Det var ikke før jeg hørte at Nilsen skulle være med, at jeg takket ja. Han er en god venn som jeg har hatt i mange år, og han har både vært forloveren min, og er fadder for min yngste datter. Det er viktig å ha en god venn som jeg kan både gråte og le med, avslutter han.

