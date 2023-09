Kylie Jenner fronter skandinavisk motehus

Kylie Jenner (26) er en av verdens største influensere. Med nærmere 400 millioner følgere på Instagram, et globalt sminkemerke, og én av fire Kardashian-Jenner-søstre, er hun godt kjent verden over.

I går annonserte det svenske motehuset Acne Studios at Kylie Jenner er deres nye ambassadør, og fjeset til deres høst- og vinterkolleksjon. Det kunngjorde de på egen Instagam.

Acne Studios er et skandinavisk klesmerke, som gjennom flere år har gjort stor suksess. Merket er også svært populært blant norske kjendiser og influensere.

Også Jenner sin Instagram er fylt opp med bilder fra kampanjen. Gjennom sommeren har Jenner også ved flere anledninger delt bilder hvor hun har gått med klær fra det svenske motehuset.

MOTERIKTIG: Selv om Jenner kun er 26 år gammel, har hun år etter år vært en av de selvsagte gjestene på Met Gallaen. Foto: ANGELA WEISS

Resten av Kardashian-Jenner familien er heller ikke fremmed for moteverden. Kim Kardashian (42) har blant annet jobbet tett med det italienske motehuset Dolce & Gabbana, og det franske motehuset Balenciaga – noe hun fikk sterk kritikk for på et tidspunkt.



På Dolce & Gabbanas motevisning i Puglia i Italia tidligere i sommer, var derfor Kim Kardashian en selvsagt gjest.

Der dukket også landslagspiller og Manchester City-spiller Erling Braut Haaland (22) opp, og tok bilder med Kardashian-søsteren.

Også Kylie sin eneste helsøster, Kendall Jenner (27), har gjort stor suksess i moteverden. I fjor ble hun kåret til verdens best betalte modell, men en inntekt på rundt 400 millioner norske kroner.

BEST BETALT: Kendall Jenner ble i fjor kåret til verdens best betalte modell. Foto: Doug Peters

