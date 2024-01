Kygo har kjøpt seg øy til millionsum

Kyrre Gørvell-Dahll (32), bedre kjent under artistnavnet Kygo, har kjøpt Tjoholmen i Lysefjorden.

Det melder Bergens Tidende.

32-åringen skal ha betalt 17.750.000 kroner for eiendommen i Bjørnafjorden kommune.

En partner i Privatmegleren bekrefter Kygos hyttehandel overfor avisen.

Flere fasiliteter

Eiendommen består av hovedhytte, naust, gjestehytte, egen strand og badehus med et bruksareal på 430 kvadratmeter.

BT skriver at en investor kjøpte øya for to millioner kroner i 1998, og igjen i 2016 for 16 millioner kroner. Mens i 2021 ble den igjen kjøpt for 20 millioner.

Troner på inntektstoppen

I desember kom skattelistene for 2022, og det ble kjent hva blant andre artister og influensere tjente.

I 2021 hadde «It Ain't Me»-musikeren et inntektsfall fra året før, men hadde fortsatt svimlende 36,4 millioner kroner i inntekt. I 2022 økte inntekten hans kraftig med nesten 20 millioner kroner.

Han tjener langt mer enn de andre artistene på samme liste. Hakk i hel med bergensmannen ligger Alan Walker med en inntekt på 28,3 millioner kroner.

Musikeren står bak hitlåtene «It Ain't Me», «Stole the Show» og «Firestone».