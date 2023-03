Kvittet seg med tingene på flekken da de innså hvor det havnet

Familien, bestående av Paul Hansen (59), Liv Randi Skuggerud Hansen (52) og deres to døtre Randine (11) og Cassandra (11), tok denne våren grep i huset deres.

De hadde i overkant mange ting, og manglet system og orden.

Da tok «Rydderevolusjonen» tak i hjemmet, med programleder Desta Marie Beeder (35), snekker Mads Clemmetsen (26) og organiseringsekspert Caroline Leithe (33) i spissen. Familien kvittet seg med halvparten av tingene sine. Tingene de kvittet seg med havnet på et helt spesielt sted.

MÅTTE GI SLIPP: Familien måtte bli kvitt halvparten av tingene sine i «Rydderevolusjonen». Foto: Cato Ingebrigtsen

– Veldig meningsfullt

Da familien var i hallen, med alle tingene brettet ut på gulvet, var det mye som måtte gås gjennom. I starten brukte foreldrene god tid på dette. Én ting fikk fart på sakene.

Tingene skulle nemlig doneres til en frivillig organisasjon: Refugees Welcome to Norway.

Liv Randi og Paul er spesielt interesserte i å hjelpe mennesker, og det betydde derfor mye for familien at tingene havnet hos noen som trengte det.

– Det føltes veldig meningsfullt og det var hyggelig å kunne hjelpe dem på den måten, forteller hun til TV 2.

Bitt av basillen

Liv Randi forteller at det var vanskelig og overveldende å sette i gang med å rydde. Men da hun skjønte at de skulle donere til organisasjonen, ble det en stor motivasjon.

– Det var en veldig fin mulighet til å få opp farten, forklarer hun.

DONASJON: Å donere tingene sine til en frivillig organisasjon, ble en stor motivasjon for familien. Foto: Cato Ingebrigtsen

I etterkant av «Rydderevolusjonen», har familien blitt bitt av basillen. De har donert enda mer.

– Jeg vet at da blir det brukt, at det blir satt pris på og verdsatt. Det blir delt ut til noen som virkelig trenger det.

Selger tingene

I programmet blir tingene sortert i tre hovedkategorier: doneres, selges og resirkuleres.

– Tingene som doneres fra «Rydderevolusjonen» blir levert til Fretex. Elektrisk avfall blir levert til Power, hvor deltakerne får poeng som kan benyttes i butikken. Alt som selges og inntektene for dette, har deltakerne selv ansvar for, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Det som ikke ble donert eller resirkulert av familien, har blitt solgt til et spesielt formål. Familien sparer nemlig til en felles ferietur.

– Vi kan ikke prioritere sånt med tanke på andre utgifter, så vi pleier ikke å dra så ofte på utenlandsferier. Vi har blitt enige om at alle tingene som vi får solgt, skal gå på en egen feriekonto, forteller Liv Randi.

Når det er nok penger i potten, skal de dra på en tur til Frankrike for å se på fotball og dra på ulike fornøyelsesparker. Hittil har familien solgt for 13.000 kroner.

Ble overrasket

Familien gledet seg til å bli med på programmet, og Liv Randi beskriver opplevelsen som morsom. Likevel var det uvant for henne.

Deltakerne skal tross alt åpne hjemmet for norske seere.

– Jeg synes det var utrolig ubehagelig å bli eksponert på den måten foran kamera. Mye mer enn det jeg hadde trodd. Dessuten pleier jeg vanligvis å rydde litt før jeg får besøk, forteller hun.

BØKER OG MUSIKK: Familien er glad i både musikk og bøker, men måtte bli kvitt det de ikke fikk bruk for. Foto: Cato Ingebrigtsen

Hun beskriver det hele som en «utenpå-seg-selv-opplevelse». Til tross for dette snakker hun varmt om det hele.

– Vi synes jo hele teamet var utrolig dyktige, og jeg er imponert over at de klarte å tømme huset på så kort tid, systematisere og kategorisere alle tingene våre – fra den minste lille ting til det største.

Familien har nå fått mer tid og rom for å dyrke ulike hobbyer. Paul forteller at de har blitt kvitt en stressfaktor, og at de har fått det enda mer harmonisk. I tillegg påpeker foreldrene at de har blitt mer bevisste på gjenbruk, hva ting er verdt og de egentlig trenger i hverdagen.

Se «Rydderevolusjonen» mandager på TV 2 Direkte og når du vil på TV 2 Play.