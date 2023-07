Kvalt av pepperkorn – reddet av ektemannen

DRAMATISK: Da uhellet inntraff under et restaurantbesøk kom Merete Mørk Lingjærdes ektemann henne til unnsetning. Foto: Privat

Sommeridyllen tok en brå vending da Merete Mørk Lingjærde og ektemannen Anders Lingjærde Mørk nylig nøt et hyggelig restaurantmåltid.

– Det var faktisk veldig dramatisk. Hadde jeg vært alene, så hadde jeg ikke klart meg, for å si det rett ut. Det kunne gått helt galt, sier «Skal vi danse»-dommeren til TV 2.

– Jeg satt da med min mann, drakk god vin og spiste – mens jeg skravlet samtidig. Det skal man jo egentlig aldri gjøre.

Da Lingjærde tok den første biten, stoppet alt plutselig opp.

– Helt brått sluttet jeg å puste. Anders så at jeg helt umiddelbart skiftet farge i ansiktet. Jeg ble ildrød. Jeg tenkte faktisk at: «Nå dør jeg». Jeg visste at jeg ble kvalt.

– Fikk panikk

«Skal vi danse»-dommeren klarte verken å hoste eller prate, men pekte febrilsk mot halsen.



– Jeg fikk dratt ut kjøttbiten, men kjente fremdeles at det var helt tett. Jeg bare hev etter pusten, men det var fullstendig tett. Jeg fikk panikk.

Hun bøyde instinktivt overkroppen framover mens ektemannen begynte å dunke på ryggen hennes.

TRILLET UT: Her er pepperkornet som satt seg fast i «Skal vi danse»-dommerens spiserør. Foto: Instagram: @meretelingjaerde

– Han dunket og gjorde det han kunne, og til slutt trillet et pepperkorn ut og ble liggende på flisene. Da fikk jeg puste umiddelbart, men var nok litt sjokkert og forstyrret etterpå.

Lingjærde er overrasket over at noe så lite kunne fått så alvorlig utfall.

– Av ett pepperkorn! Det pepperkornet var så lite, så det som reddet meg var at jeg bøyde meg framover sånn at Anders fikk slått det ut. Heimlich tror jeg ikke hadde hjulpet på dette, ettersom pepperkornet var så lite.

Hendelsen skapte litt oppstyr på restauranten, da betjeningen og gjestene sto og så på at «Skal vi danse»-dommeren ikke klarte å puste.

– Men jeg fikk spist ferdig middagen etter hvert, selv om jeg var innmari redd for å svelge etterpå.

TILBAKE PÅ SKJERMEN: Til høsten sitter Lingjærde bak dommerpanelet i «Skal vi danse» for niende år på rad. Foto: Espen Solli / TV 2

Lader opp til «Skal vi danse»

Etter den dramatiske restauranthendelsen, fortsetter ekteparet sommerferien i roligere omgivelser.

– Ellers smiler livet. Vi har vært i Stavern og sett på «Kruttårnet», og har vært en tur i Risør. Nå skal vi ned på hytta på øya. Der blir vi i mange uker. Der skal jeg ligge til lading til ny «Skal vi danse»-sesong.

Lingjærde er like spent som alle andre på hvem som skal svinge seg på parketten i høstens sesong av TV 2-programmet.

– Jeg gleder meg masse. Det er jo høydepunktet hver lørdag om høsten. Dette blir det niende året jeg blir spurt om å være med, og jeg er ydmyk i forhold til at jeg får lov igjen. Jeg tar ikke noe for gitt, så det synes jeg er veldig, veldig hyggelig.