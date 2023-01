Kurt Nilsen avslører: – Forlovet

44-åringen fortalte nylig til VG at han og Oda Rivrud (33) hadde funnet tilbake til hverandre, etter at de bekreftet brudd i 2018.

Nå kommer artisten med nok en romantisk kunngjøring: Paret har blitt forlovet. Det sier han under et intervju i Radio Norge-programmet «Loven & co» onsdag.

Sammen igjen ett år senere

Programleder Kim Johanne starter intervjuet med å si at Nilsen har vært singel en stund, hvorpå han svarer:

– Ja, jeg har jo ikke akkurat flagget det så veldig høyt.

– Nei, du har ikke flagget det, men det har jo vært ute også at du har funnet tilbake til eksen, parerer programleder Johanne med.

– Det er utrolig hva som kan skje bare du gir det litt tid, svarer Nilsen, og fortsetter:

– For å gjøre en lang samtale veldig kort. Det gikk ett år også ringte hun plutselig en dag, og da var ikke jeg så vanskelig å be, sier Nilsen og legger til at han aldri trodde at den telefonen ville komme.

Preget gutteturen

– Jeg trodde det var et tapt kapittel på en måte, så jeg reiste jo til Spania med gutta og skulle golfe. Så var det veldig god vin på den restauranten der, også ringte telefonen. Og da blir du veldig glad, da. Utrolig merkelig, jeg så ikke den komme.

Kurt Nilsen sammen med golflaget sitt under Wright Invitational på Vestfold Golfbane i sommer. Foto: Beate Oma Dahle /NTB

– Var det veldig direkte? spør programleder Loven.

– Nei, det tok jo litt tid, men vi var jo på talefot. Også et sted å begynne, sier Nilsen.

Programlederen kommenterer at det er godt å se at Nilsen smiler mens han forteller gjenforeningshistorien.

– Det er hyggelig. Jeg blir litt sånn glad av det, sier 44-åringen rett før han kommer med avsløringen:

– Vi har flyttet sammen igjen og forlovet oss. Breaking news! avslører Nilsen.

Den svært uventede telefonen fra den daværende ekskjæresten preget i aller høyeste grad resten av gutteturen, forteller Nilsen:

– Jeg måtte være igjen med karene der nede og gjøre meg ferdig. Men altså den golfen gikk jo helt skeis etter den telefonen.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Nilsen og Rivrud. Artistens prosjektleder, Thomas Haugom, skriver i en SMS at de har ingen kommentar om forlovelsen, utover det som ble sagt i Radio Norge-intervjuet.