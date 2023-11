Kua ute av «Maskorama»

To kjendiser er avslørt.

Magikeren og Rotta er ute – bak maskene var forfatter Jørn Lier Horst og TV-profil Mads Hansen.

Fem deltakere gjenstår etter at kua måtte ta av seg masken i lørdagens sending.

Mange hadde spekulert i om det kunne være en kjent mor-datter duo.

MOR OG DATTER: Katrine og Evelina Moholt. Foto: Espen Solli /NRK

– Så koselig, tenk å få gjøre her med mammaen sin da.



Spekulasjonene stemte - det var nemlig Katrine og Evelina Moholt som var kua.

– Vi har hatt det så gøy. Og det har vært så spennende. Vi føler at vi har vært undercover, sier Katrine Moholt.



Duoen startet som én deltaker, men i program to ble det kjent at det befant seg to personer inni ku-kostymet. Avsløringen ga detektiv Marion Ravn gåsehud.

Så langt i konkurransen er Spøkelset odds-favoritten til å stikke av med seieren.

Les hvilke hint som kom fram under sendingen:

Spirrevippen startet kvelden med rap, ved å synge «Yeah!» av Usher. Deretter fikk detektivene 30 sekunder til å stille deltakeren spørsmål.

Da kom det frem at deltakeren er yngre enn Marion Ravn (39). Men tiden rant ut rett før dommerne fikk svar på om fuglen var gift eller ei. Noe som kunne vært interessant å vite siden nygifte Linnéa Myhre har blitt mistenkt for å være bak masken.

ANNELI DRECKER, LINNEA MYHRE? Det gjenstår å se. Foto: Espen Solli /NRK

Dermed kunne man utelukke at Anneli Drecker (54) var bak masken, men Ravn valgte likevel å tippe at Tromsøværingen er Spirrevippen.

Spøkelset sang «All by myself».

I sendingen fikk vi følgende nye hint: Gjennombruddet kom sent i livet. Spøkelset elsker det hen driver med, men liker å gli inn i mengden og observere. Sniffer på en rød rose.

Robert Stoltenberg brukte sine 30 sekunder på å grille deltakeren, som han tror er skuespiller Charlotte Frogner.

ODDS-FAVORITTEN: Folk flest tipper at Spøkelset vinner Maskorama 2023. Foto: Espen Solli /NRK

Da fikk han bekreftet at Spøkelset både hadde kysset en kjendis, ofte ikke er seg selv og har sunget på store scener før.

Kattepusen sang «Latch» fra Disclosure og Sam Smith. Igjen ble deltakeren hyllet for både stemmeprakt og variert låtvalg.

Foto: Espen Solli /NRK

Nye hint: Min indre vei har forhindret meg i mange år, var redd mange ikke ville ha denne kattungen. Har vunnet noe «småtteri» tidligere.

Stoltenberg fikk æren av å spørre ut Kattepusen i 30 sekunder, og fant ut at vedkommende har sunget med proffe sangere, har kledd seg i lang kjole, er sassy til vanlig og aldri fått terningkast én før.

– Jeg trodde det var Kevin Vågenes, men han elsker jo Pepsi maks, sier Stoltenberg etter at Kattepusen svarte «nei» på spørsmål om den likte brusen.



Deretter begynte panelet å lure på om dette ikke kunne være dragartist Skrellex.

– Jeg har hørt rykter om at han har en hvit katt, sier Ravn.



Eller TV-profil Adam Schjølberg.



– Fordi han har kledd seg ut som en katt, forteller Stoltenberg.

Skillpadden sang «Think about things» av Dadi Freyer.

GRØNN MANN? Hvem kan dette være? Nicolay Ramm har blitt nevnt som mulig kandidat. Foto: Espen Soll /NRKi

Hintet om å ha hatt det komfortabelt, men tøyd grensene sine, som har medført en del risiko. «Jeg har båret tyngre enn dette, men det varte ikke så lenge. Ante ikke hvor mye det ville påvirke meg».

Tete Lidbom fikk spørre ut deltakeren. Det ble klart at Skillpadden hadde møtt detektiven før, har et mellomnavn og driver ikke med skuespill.

Detektivpanelet tippet disse navnene: Artist og reality-profil Kevin Lauren, Nicolay Ramm og Youtuber Sander Dale, kjent som «Randulle».

Romvesenet sang «Dynamite» av Sigrid.

MISTENKER MOMRAK: Mange tror NRK-programleder Annika Momrak er inni kostymet. Foto: Espen Solli /NRK

Nye hint: Elsker paprikaplante, nok en gang så man en bille, med et «prank»-skilt.

I spørrerunden kom det fram at deltakeren ikke er født på 00-tallet. Har vunnet en konkurranse før, spiller instrument.

Ravn mente dette kanskje var en person som var 24 år etter å ha studert hintene nøye. Det samsvarer med alderen til Annika Momrak, som mange har mistenkt.

– Pranks, Annika gjorde ikke annet enn å spise chili i 4ETG. Så det forsterker bare at dette er henne, mener Stoltenberg.

Kua sang «Cotton-Eyed Joe».

Før de entret scenen fikk publikum og seerne flere hint. Blant annet at de har vært gårdskompiser siden dag en, og at de omtrent vokste opp på scenen.

De viste også at de sager og snekrer. Det tror Lidbom kan ha noe med «Farmen» å gjøre».

Lidbom gjettet på Pia og Sofia Tjelta.

TRAVEL TRIO: Tete Lidbom, Robert Stoltenberg og Marion Ravn fikk 30 sekunder på å stille deltakerne spørsmål. Foto: Espen Solli /NRK

Da dekektivene fikk stille spørsmål, kom det frem at en av dem har levert på sportsfronten, men han var for øvrig usikker på om noen av Tjelta-kvinnene hadde levert der.

Ravn trodde i likhet med Lidbom at hintene minnet om «Farmen», da særlig tvekamp. Dermed pekte hun ut Kua som Lene og Tonje. De latet som om de var venner på «Farmen», men de var egentlig kjærester.

Stoltenberg tolket hintet som «en del av familietradisjonen», som Maj Britt Andersen og Daniella Rayes. Men også navnene Emilie og Tine Skolmen dukket opp.