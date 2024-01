Kryptisk rundt nytt TV 2-program

I sommer skal det spilles inn et nytt TV 2-program nord i landet. Øvrige detaljer er programledelsen sparsomme med.

Trygve Rønningen er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2. Han har fått med seg at det har vært en del snakk om en TV-produksjon det har blitt søkt om å gjennomføre i Nordland.

Han sier følgende om det kommende programmet:

– Jeg kan bekrefte at vi skal spille inn en storstilt konkurranse-reality på Stetind i Nordland kommende sommer. Dette er et helt nytt format som vi har store forventninger til. Flere detaljer rundt storsatsingen vil vi komme tilbake til senere, sier Trygve Rønningen, som er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

Produksjonen vil finne sted rundt Hamarøy, Sørfold og Narvik. Det er 14 kjendiser som skal i aksjon i det som virker å være et konkurransepreget konsept i spektakulær natur.

Avisa Nordland har fått innsyn i at produksjonsselskapet Mastiff har søkt om tillatelser i forbindelse med det nye programmet. Nærmere bestemt har regionavisen fått tilgang til en henvendelse fra kommunen til reinbeitedistriktet, hvor det fremgår at produksjonen har behov for start og landing med helikopter.

– Det er spesielt landing og start med helikopter kommunen ønsker synspunkter fra reinbeitedistrikt på, men det vil også være muligheter for å uttale seg om andre forhold knyttet til TV-produksjonen innenfor reinbeitedistriktet, skriver Avisa Nordland, og viser til den nevnte henvendelsen.

Nyheten om det ferske programkonseptet kommer kort tid etter at kanalen fortalte at det blir en pause for «Skal vi danse».

