Kryptisk bursdagsmelding satte fart på bruddryktene

SJOKKBRUDD: Etter syv år som mann og kone har skuespillerparet Sofia Vergara og Joe Manganiello tatt ut skilsmisse. Her fra en prisutdeling i Hollywood i januar. Foto: NTB

Mens «Modern Family»-skuespiller Sofia Vergara (51) tilsynelatende lever livets glade dager med gode venner i hetebølgen i Italia, kom sjokknyheten om at hun og ektemannen Joe Manganiello (46) har tatt ut skilsmisse.

«Vi har tatt den vanskelige avgjørelsen om å skilles. Som to mennesker som elsker og bryr seg veldig om hverandre, ber vi høflig om respekt for privatlivet vårt på dette tidspunktet mens vi navigerer i denne nye fasen av livene våre», opplyser paret i en felles uttalelse gjennom avisen Page Six.

Bruddet har sendt sjokkbølger gjennom Hollywood og resten av verden, og mange sammenligner kjendisbruddet med skilsmissen mellom superpar som Brad Pitt (59) og Jennifer Aniston (54) i 2005, Brad Pitt og Angelina Jolie (48) i 2019 og Kim Kardashian (42) og Kanye West (46) i 2022.

Bruddryktene har florert i lengre tid

Men på sosiale medier har ryktene om superparet Vergara og Manganiellos brudd florert i lengre tid.

Og spesielt etter at Manganiello la ut en bursdagsmelding til den fem år eldre, daværende kona. 10. juli fylte hun nemlig 51 år, men bursdagshilsenen har fått fansen til å sperre opp øynene.

Til et meget kornete og pikslete bilde av seg selv og Vergara skrev han den korte beskjeden: «¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!». På norsk oversettes dette til «gratulerer med dagen, Sofia».

DA OG NÅ: Det kokte i kommentarfeltet til Joe Manganiello da han la ut bursdagsmelding til kona. Bildet av Vergara og venninnene er tatt kort tid etter at skilsmissenyheten var et faktum. Foto: Skjermdump / Instagram / @joemanganiello og @sofiavergara

I kommentarfeltet uttrykker følgere at de reagerer både på bruk av bilde og at han bruker navnet hennes, og ikke kjælenavn.

Det er flere som også stusser over at «Moden Family»-stjernen er altfor raus med overdeling av bilder på Instagram fra Italia-turen, mens hun på hjemmebane går gjennom et brudd.

REAGERER: Flere fans har brukt kommentarfeltet for å uttrykke hva de føler etter at bruddnyheten ble kjent. Foto: Skjermdump / Instagram / @joemanganiello

Vergara og Manganiello ble kjærester i 2014, etter å ha datet hverandre i et halvt år.

Begge har gjort det stort i Hollywood, og har uttrykt i media at de alltid har hatt et godt øye til hverandre. Bryllupet sto i en romantisk seremoni i Palm Beach, Florida, i 2015 – der flere av parets kjendisvenner var til stede.

FORELSKET: Joe Manganiello og Sofia Vergara fotografert kort tid etter at de var blitt kjærester i 2014 – og ble raskt et av Hollywoods hotteste superpar. Foto: NTB

Vergara og Manganiello har ingen felles barn, men deler ansvaret for Chihuahua/Pomeranian-hunden Bubbles. Hun har sønnen Manolo Gonzalez Vergara (31) fra et tidligere forhold.

Manganiello skal ha hatt et godt forhold til stesønnen.