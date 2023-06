Kronprinsessebarnas rørende hyllest til Zlatan

ZLATAN-FANS: Prinsesse Estelle og prins Oscar ikledd Zlatan-trøye. Det er ingen tvil om at de to kronprinsessebarna er storfans av fotball-kongen! Foto: Kungahuset

I begynnelsen av juni overrasket den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimović (41) både fotballfans og familien med å annonsere at han legger opp – etter en 24 år lang aktiv fotballkarriere.

Dette går ikke ubemerket hen i den svenske kronprinsessefamilien.

På sosiale medier har kronprinsesse Victoria (45) og prins Daniel (49) sendt en rørende hyllest til fotballspilleren, og også barna prinsesse Estelle (11) og prins Oscar (7) er storfans av fotballkongen.

«Vi vil takke Zlatan Ibrahimović for alt han har gjort for svensk fotball og for Sverige. En av de fineste idrettskarrierene noensinne. Vi er fulle av beundring og takknemlighet. Victoria og Daniel».

Historisk

Siden 2019 har Zlatan spilt for den italienske storklubben AC Milan, og etter endt sesongkontrakt er proffkarrieren over. De siste årene har 41-åringen vært preget av skader, men har likevel bevist at han er én av verdens beste fotballspillere.

I 2021 kunne Zlatan skilte med å være tidenes eldste svenske landslagsspiller, og i mars i år ble han historisk ved å være den eldste spilleren til å starte en Serie A-kamp.

Zlatan satt på benken da lagkameratene vant 3-1 over Hellas Verona 4. juni.

– Tiden har kommet til å si ha det til fotballen, men ikke til dere, sa han til AC Milan-fansen og lagspillerne.

– Ingen visste

Etter kampen ble det avholdt en pressekonferanse, der han ifølge den svenske avisen Expressen ikke klarte å holde tårene tilbake.

– Saken er den at ingen visste om denne avgjørelsen. Jeg ville at alle skulle vite det samtidig. Det er mitt valg, og jeg ville at ingen skulle gå rundt og si: «jeg visste» eller «dette kommer til å skje».

SAMBOEREN VSSTE IKKE: Selv ikke Zlatans samboer Helena Seger visste noe om at han skulle legge opp. Her fra pressekonferansen 4. juni på San Siro stadium i Milano. Foto: GABRIEL BOUYS / NTB

Selv ikke samboeren Helena Seger (52) visste. De har to sønner sammen.

– Det er veldig følsomt for meg. Om noen hadde spurt meg for tre måneder siden om jeg skulle legge opp, hadde jeg blitt gal. Men nå har jeg akseptert det.

SØNNEN: Zlatans samboer Helena Seger og parets sønn Vincent Ibrahimovic (15) fotografert under en AC Milan-kamp i mai. Paret har også sønnen Maximillian (17) sammen. Foto: MIGUEL MEDINA / NTB

Zlatan begynte proffkarrieren på gressmatten i Malmø FF, og deretter skjøt karrieren etter hvert fart. Han har tidligere spilt for storklubber som Ajax i Nederland, Barcelona i Spania, Juventus i Italia, PSG i Frankrike, Manchester United i England og LA Galaxy i USA.