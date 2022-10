Kronprinsen tror ikke Märtha vil miste prinsessetittelen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

Tidligere denne uken uttalte kronprinsen seg til TV 2 om bråket rundt Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett.

Han sa da at det er et vanskelig tema og at det vil ta «en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt prinsessen og hennes rolle i kongehuset.

Fra før av er det avklart at Märtha Louise ikke kan bruke prinsessetittelen i sitt kommersielle samarbeid med Verrett, som selger produkter og tjenester som sjaman.

Deres forhold har ført til diskusjoner om hun skal miste den kongelige tittelen og fratas alle oppdrag for kongefamilien.

I et nytt intervju med Dagens Næringsliv sier kronprinsen at han har merket seg kritikken, og at det er noe kongefamilien må forholde seg til.

KONTROVERS: Durek Verrett og Märta Louise under høstutstillingen i Ås. Foto: Heiko Junge /NTB scanpix

Til DN uttrykker kronprinsen at Märtha trolig ikke vil miste prinsessetittelen.

– Vi er i en prosess nå hvor vi snakker om disse tingene for å prøve å finne en god vei videre og samtidig få med oss følelsene i samme retning. Resultatet blir best da. Vi ønsker å finne en god løsning.

På spørsmål om en mulig løsning er at Märtha ikke lenger blir prinsesse, svarer kronprins Haakon:

– Vi er som sagt i en prosess, og vi får se hvor det ender, men det ser ikke ut som det går den veien.