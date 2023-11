Kronprinsen anklaget for ikke å ha tatt foreldreansvaret alvorlig nok

NÆRE BÅND: Kronprinsparet holdt juleverksted for barna i frokostrommet på Skaugum i desember 2006. Barna var ivrige med julepynten. Her ser storebror Marius med kjærlighet på lillesøster Ingrid Alexandra. Stolt far i midten. Foto: Lise Åserud / NTB

I boken «Haakon – historier om en tronarving», som forlaget Cappelen Damm slapp 2. november, åpner kronprins Haakon opp om farsrollen.

Han innrømmer at det ikke alltid har vært like lett å sjonglere papparollen med kronprinspliktene. Han minnes tiden etter at datteren prinsesse Ingrid Alexandra (19) kom til verden i 2004.

«Det oppsto en diskusjon om pappaperm, husker jeg. Jeg tok nemlig ikke fri fra statsråd på fredager. Det var ikke bra som moderne pappa, mente noen, jeg burde tatt helt pappaperm. Jeg er jo enig, men statsråd tar ikke lang tid. Det lot seg fint kombinere, syntes jeg, men jeg avlyste alt annet offisielt for å være hjemme med Ingrid. I Spania ble jeg kritisert for ikke å ta regentoppgaven alvorlig, i Norge for at jeg ikke tok foreldreansvaret alvorlig nok» kommer det frem i boken.



FAMILIEIDYLL: Prinsessen stilte opp til familiefotografering i anledning ettårsdagen i januar 2006. Foto: Jon Eeg / NTB Les mer AKTIV: Prinsessen stilte opp til familiefotografering i anledning ettårsdagen i januar 2006. Her på akebrett med pappa Haakon og bestefar kongen i bakgrunnen. Foto: Jon Eeg / NTB Les mer JULEVERKSTED: Far og datter under juleverksted på Skaugum i desember 2006. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer STOLT PAPPA: Prinsesse Ingrid Alexandra holdt tale under gallamiddagen på Slottet i forbindelse med sin egen myndighetsdag 21. januar 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer SPORTY: Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra under en vennskapskamp mot Bøn Unified på Skaugum i sommer. Prinsessen har arvet sin far sporty gen. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer FARS ARM: Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha Louise på bakgårdsfesten til kronprinsparet på Slottet for å markere at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har fylt 50 år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer BURSDAGSFEIRING: Prinsesse Ingrid Alexandra ga pappa en klem under markeringen av kronprinsparets 50-årsdager. Foto: Hanna Johre / NTB Les mer IDYLL: Kronprins Haakon og storesøster prinsesse Märtha Louise på pappas fang i februar 1977. Bildet ble tatt i forbindelse med kronprins Haralds 40-årsdag Foto: Svein Hammerstad / NTB Les mer

Det er den anerkjente forfatteren og tidligere Aftenposten-journalisten Kjetil S. Østli (48) som har fulgt kronprinsen i to år, og nå er denne reisen blitt bok.

Da kronprins Haakon falt for alenemoren Mette-Marit Tjessem Høiby på Quartfestivalen sommeren 1999, hadde hun sønnen Marius Borg Høiby fra et tidligere forhold.

Marius er i dag 26 år, og har et nært forhold til kronprinsen. Dette er også noe jubilanten Haakon tar for seg i boken – og han erkjenner at han ikke er én av dem som saumfarer alt av litteratur om barns utvikling, for å få en pekepinn på «hva man bør og ikke bør gjøre som far».

SVÆRT NÆRT FORHOLD: Kronprins Haakon kom inn i livet til Marius Borg Høiby da han bare var to år. Her fra hageselskapet i Stiftsgården i Trondheim i 2016 i forbindelse kongeparet 25 år som kongepar. Foto: Lise Åserud / NTB

Det fikk han «smertelig» erfare etter det tradisjonsrike påskerennet i Sikkilsdalen, med bonussønnen Marius.

«Mette var dratt tilbake til hytta, jeg var ute med Marius, så ble han akutt sliten og svært misfornøyd. Han la seg ned og ville ikke gå – mens pressefolk sto og filmet og tok bilder. Ok, hva ville ekspertene gjort? Vel, jeg løste det på min måte: «Blir du med hjem nå, skal du få masse godteri.» Det hørte journalistene. Ikke mitt stolteste øyeblikk, haha», minnes kronprinsen med humor i dag.



Overta tronen

Kronprinsen har uttrykt at han er svært stolt av datteren prinsesse Ingrid Alexandra, så vel som sønnen prins Sverre Magnus (17) og bonussønnen Marius, som én dag skal overta rollen som monark etter ham.

TRE GENERASJONER: Kronprins Haakon skal overta den norske tronen etter sin far kong Harald, og etter ham skal skal datteren prinsesse Ingrid Alexandra være monark i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er en rolle han er svært bevisst på at datteren skal ha en fortrolig relasjon til, og kronprinsen og de øvrige medlemmene av kongefamilien, er med på å forberede tronarvingen på hva hun har i vente – slik kronprinsen selv er blitt.

«Livet er kanskje litt mer spesielt for Ingrid. Det er færre valgmuligheter for henne. Marius og Magnus har mange muligheter for karriere og hva de vil. Ingrid kan velge, hun også, men prisen er litt høyere om hun velger noe annet enn folk forventer. Vi stresser lite med det. Hun må ikke ta alt innover seg med en gang, ikke når hun er seks, eller tolv, heller ikke når hun er tjue. Hun skal få ta det litt og litt, og jeg håper det vokser fram innenfra. Sånn var det for meg.».

VINTERIDYLL: Kronprinsfamilien på skitur på Dagalifjell. Foto: Matti Bernitz

Den sporty kronprinsen deler glede over å være i aktivitet med barna, også nå etter at de er blitt tenåringer.

«Mette sier at jeg burde ha med i boka at jeg er så glad i barna at det kan gjøre vondt. Det er jo litt sånn. Jeg er så glad i å være sammen med dem og jeg vil så ekstremt gjerne at de skal ha det bra. Å være forelder gjør en ikke lykkelig hele tiden, men man kjenner at man driver med noe dypt meningsfullt».