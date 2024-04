Kritiserer prinsessens valg: – Ubegripelig arrogant

REAGERER: Ingeborg Senneset har tatt til sosiale medier for å si hva hun mener om prinsesse Märtha Louise sin uttalelse om å boikotte mediene. Foto: Lars Christian Økland / Truls Aagedal / TV 2

Torsdag morgen publiserte prinsesse Märtha Louise (52) og Durek Verrett (49) et innlegg på Instagram, hvor de skriver at de ikke kommer til å snakke med pressen lenger.

– I dag setter vi en strek. Vi vet at deler av pressen vil fortelle løgner om oss idet bryllupet nærmer seg. Mens vi forbereder oss på den store dagen, er vi dedikerte til å ta vare på hverandre.

– Derfor har vi fra og med i dag bestemt å ikke kommentere det pressen kaster på oss, skriver de i innlegget.

Beslutningen kommer to dager etter at Märtha Louise gikk hardt ut mot Se og Hør tirsdag denne uken.

– De gjentar løgner helt til alle tror på dem, skrev prinsessen videre.



I kommentarfeltet er det flere norske kjendiser som viser sin omtanke, men ikke alle er enig med prinsessen og sjaman Durek.

I et langt innlegg på Instagram og Facebook deler journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset (39) sin mening om saken.

– Ubegripelig arrogant

Senneset åpner innlegget slik:

– «I dag setter vi strek» skriver en offentlig person i et offentlig innlegg.

39-åringen skriver at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er høyst offentlige personer som lever av og i offentligheten.

– Oppmerksomhet er levebrødet. Så det er en utmelding – men bare av den ubehagelige delen.

Hun refererer videre til blant annet Verretts kurs og Märtha Louise-selskapet Hést.

– Kjøp produktene våre, delta på kursene våre, del hverdagen vår, lik postene våre. Underhold oss økonomisk og hei oss frem! Men still ikke kritiske spørsmål, be ikke om svar på saklig journalistikk, krev ikke etterrettelighet, kilder eller opplysninger, inviter ikke til debatt, nei, der setter vi strek.

– Dette er ubegripelig arrogant og langt over grensen til udemokratisk. Og det er ikke veldig nytt, legger hun til.

God kveld Norge har også forsøkt å komme i kontakt med Carina Scheele Carlsen, manageren til prinsesse Märtha Louise. Samt Durek Verretts manager, Angelina.

– Skjemmes

39-åringen påpeker at man gjerne må kritisere pressen, og at flere bør kritisere pressen, da saklig kritikk kan være viktig for å gjøre mediene bedre.

– Pressen på sin side må ikke la seg forføre til kjendisjournalistikkens ukritiske gjengivelser, skandale- og kjærestestoff, men holde fast ved det prinsipielle og det viktigste – fakta og kritisk dekning.

– Men boikott og blokkering er ikke mediekritikk. Det offentlige paret som lever av å være offentlige, bør også respektere og forholde seg til offentligheten, avslutter hun.

I kommentarfeltet hevder Senneset at det kommer fram, i research om kongehuset, at prinsessen har flere erfaringer med pressen fra tidlig av som gir god grunn for både sinne og mistenksomhet.

– Jeg skjemmes av en del egen journaliststand har gjort. Så det er ikke vanskelig å forstå at forholdet til mediene er anstrengt, selv om ting er blitt mye bedre i dag.

– Boikott er ikke mediekritikk

Til God kveld Norge forteller Senneset hvorfor hun valgte å skrive innlegget:

– Det ble i dag slått stort opp hos NRK og flere medier at prinsessen og forloveden «setter strek». Men den streken er ikke ny. Og det er ikke greit, svarer hun og påpeker nok en gang:

– Pressen skal og må ta imot kritikk og helst også kritisere hverandre internt. Men boikott og blokkering er ikke mediekritikk, legger hun til.

– Da kan hun ikke være prinsesse heller



Innlegget har allerede fått flere tilbakemeldinger, fra blant andre Trude Vasstrand, som kommenterer:

– Helt greit at hun ikke ønsker å være offentlig, men da kan hun ikke være prinsesse heller.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Vasstrand, foreløpig uten hell.

Ingeborg Senneset har svart Trude Vasstrand på denne kommentaren med at Märtha Louise ikke kan noe for at hun er kongens datter.

– Jeg har empati for den vanskelige situasjonen et eldgammelt system som monarkiet setter en familie, og helt ufrivillige barn i.