Kritiserer hårvekstreklame i influenserbransjen: – Bare bullshit!

Å miste håret, spesielt i ung alder, er noe mange i Norge sliter med.

Tidligere i år fortalte Farmen kjendis-aktuelle Aleksander Stenfeldt Sæterstøl (27) om hvordan han tok en hårtransplantasjon grunnet hårtap.

Også TV-personlighet og influenser Mayoo Indiran er blant dem som har opplevd å miste håret i ung alder.

Nå retter han kritikk mot influenserbransjen og Forbrukertilsynet, grunnet mengden hårvitaminer det reklameres for i sosiale medier.

– Det er bare bullshit, hevder Indiran til TV 2.

Han får også støtte fra samfunnsdebattant, journalist og tidligere sykepleier Ingeborg Senneset (37).

Du kan lese hva Forbrukertilsynet sier nederst i saken.

SELVBEVISST: Da Mayoo Indiran begynte å miste håret, fikk han kommentarer fra kompisene. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

«Du begynner å bli tynn i skallen, Mayoo»

Ifølge NHI sine sider opplever de aller fleste menn hårtap av typen «androgen alopesi». Hvor tidlig dette oppstår, varierer fra person til person. Hos fem prosent starter hårtapet før 20-årsalderen.

For Indiran var mangelfull hårvekst lenge et personlig problem. Han husker klart første gang han fikk det påpekt av en kompis.

Har du slitt med hårtap i ung alder? Vi vil gjerne høre din historie. Send en mail til ung@tv2.no

– Jeg husker jeg var med noen kompiser, så var det en av dem som sa: «Faen, nå begynner du å bli tynn i skallen Mayoo. Kanskje du skal vurdere noe».

33-åringen var på dette tidspunktet deprimert, og kommentaren gjorde han enda mer selvbevisst og usikker. Usikkerheten rundt hårtapet begynte å gå ut over daglige gjøremål.

– Jeg ble redd for at folk skulle gå bak meg på treningssenteret, at folk på gaten skulle ta bilde av meg bakfra, og at folk snakket og lo av meg bak ryggen min.

Et «penissymbol»

Senneset har også slitt med hårtap i ung alder. For 37-åringen var det sykdommen anoreksi, som hun lenge har vært åpen om i media og på egne plattformer, som gjorde at hun mistet mye hår.

– Når du er undervektig kan det føles som at håret «flytter seg». Håret på hodet er ikke viktig for at vi mennesker skal holde oss varme. Jeg fikk «pels» på kroppen og tynne fjon på hodet.

Senneset opplevde å få store, hårløse områder på hodebunnen.

FIKK PELS: Ingeborg Senneset opplevde å miste håret på hodet, for å så få pels på kroppen, grunnet sykdommen anoreksi. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

– Jeg syntes det var stygt. Hårtapet gjorde at jeg så enda sykere ut, noe som for meg var ubehagelig.

Hun understreker at midlertidig hårtap grunnet sykdom skiller seg fra menn som mister håret i ung alder, noe som gjerne er genetisk betinget og slett ikke uvanlig.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvor problematisk det faktisk kan være, spesielt for menn. Hår blir assosiert med sunnhet, fertilitet og vitalitet. Det er også et «penissymbol», sier Senneset.

– Det er bare bullshit

Etter at Indiran fikk påpekt hårtapet fra kompisen, begynte han å lete etter produkter som kunne hjelpe ham. Ett av valgene falt på hårvitaminer som lovet økt hårvekst.

– Da var jeg allerede i en dårlig økonomisk situasjon, og brukte flere tusen kroner på disse produktene.

Indiran forteller at han brukte produktene i over ett år, uten å merke noe forskjell på verken hår- eller skjeggvekst.

– Det er bare bullshit. Ingenting av det fungerer, hevder Indiran.

Senneset, som er utdannet sykepleier, mener det er spesielt hvordan leverandørene med sikkerhet kan si hvor på kroppen håret vil vokse.

– Hvordan kan produsenten mene at disse hårvitaminene bare får håret på hodet til å vokse? At det kun er håret på hodet som blir lengre og fyldigere, og ikke det på overleppen for eksempel? Det er ikke gøy å ha bart, med mindre man ønsker det. Det kunne jeg godt tenkt meg et svar på.

STILLER SPØRSMÅL: Ingeborg Senneset er kritisk til lovnadene de som markedsfører hårvitaminer kommer med, og har flere ubesvarte spørsmål til aktørene. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

Samfunnsdebattanten mener den individuelle forbruker burde sette seg inn i hva produsentene av diverse produkter, slik som hårvitaminer, faktisk lover.

– Som i resten av kosttilskudd- og liksom-medisin-bransjen, ligger store summer i den industrien. Det er en takknemlig kundegruppe å rette seg mot – unge, usikre mennesker som er villige til å prøve «alt». Men idealet de, godt hjulpet av samfunnet generelt og influensere spesielt, selger om hvordan hår skal være og se ut, samsvarer ikke med hvordan hår faktisk er.

37-åringen stiller seg også svært kritisk til at produktene selges på norske apotek.

– Kundene skjønner at sokker ikke er et legemiddel, selv om det kan kjøpes på apotek. Men det er ikke like enkelt å forstå at homøopati og hårvekstmidler ikke har en medisinsk effekt.

Sier produktet «bidrar til normal hårvekst»

«Good for me» er Norges største distributør av «hårvitaminer» ifølge egen markedsføring. Flere norske influensere har annonsert for deres bestselger, «Hair luxious».

Markedsdirektør i «Good for me», Christoffer B. Andreassen, sier de ikke kan garantere at det kun er håret på hodet som vokser av deres vitaminer.

– Hår vokser like fort overalt på både kroppen og hodet. Når det kan virke som om håret på hodet vokser raskere, skyldes det at hodehåret blir lengre enn for eksempel håret på armer og bein. Det er viktig å påpeke at du ikke får nye hårceller av vitaminer og mineraler, skriver Andreassen i en e-post til TV 2.

BESTSELGER: Good for me sin besteselger, Hair luxious, lover lengre, sunnere og sterkere hår. Foto: Good for me

Videre skriver markedsdirektøren at de har valgt å fokusere på håret som vokser på hodet, siden det er der kundene vil merke forskjell.

– Våre produkter inneholder blant annet biotin og sink, som bidrar til å opprettholde normalt hår.

Andreassen skriver at deres helsepåstander rundt vitaminene er godkjent av både European Food Safety Authority (EFSA) og Mattilsynet. Produktene deres selges også på norske apotek, etter å ha blitt godkjent av apotekets fagkomitéer.

– Vår høye kvalitet og troverdighet har bidratt til at «Hair Luxious» har en ledende markedsposisjon, og anbefales av både frisører og farmasøyter over hele landet.

Kritisk til markedsføring blant influensere

Indiran, som selv er influenser, stiller seg kritisk til at flere av hans bransjekollegaer helt ukritiske annonserer for slike produkter på sine plattformer.

– Jeg ser influensere, som tilsynelatende aldri har hatt problemer med hårtap, reklamere for produkter som hevder å hjelpe mot det. Jeg vet at vi offentlige personer selger sjela vår, hver gang vi promoterer et produkt. Vi gjør det for penger, men ingen skal føle seg lurt av meg, konstaterer 33-åringen.

FRUSTRERT: Mayoo Indiran er frustrert over hvor mye influensere reklamerer for hårvitaminer. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

Senneset forteller at hun selv er blitt spurt om å annonsere for lignende produkter, hvor en aktør ønsket at hun skulle reklamere for et serum som lovet lengre øyenvipper.

– Jeg reklamerer ikke for skjønnhetsprodukter på mine sosiale medier, det er uforenlig med jobben i Aftenposten. Men det hadde uansett ikke vært aktuelt om jeg kunne. Skulle jeg reklamert for et produkt som skal gi lange øyenvipper, når jeg allerede har det?

– For meg ville det vært uetisk, og direkte løgn. Det influensere bør spørre seg selv om er hva de er villige til å selge integriteten sin for. Den kan ikke kjøpes tilbake for samme sum.

TV 2 har kontaktet influensere Sofie Karlstad (25) og Benedicthe Bjerke (34), som begge har reklamert for «Hair luxious». Karlstad har ikke besvart TV 2s henvendelse. Bjerkes manager sier at hennes samarbeid med «Good for me» er over, til tross for at Bjerke fortsatt er på deres nettside.

– Gå til en hårekspert

Indiran mener at Forbukertilsynet burde stille strengere krav til hårvekstprodukter som promoteres av influensere.

– Vi har lov å selge akkurat det vi vil, under hvilket som helst navn. Jeg skulle ønske Forbrukertilsynet slo ned på det.

Senneset argumenter for at influensere selv må ta bevisste, gjennomtenkte valg rundt hva de promoterer til følgerne sine.

– Følgerne kan i verste fall bli lurt til å bruke penger på produkter de ikke vet effekten av. Alle produkter som har en virkning, har også en bivirkning. Og det har uansett en virkning på følgernes lommebok, tid og selvtillit. Det er ikke gøy å ta et produkt som lover hårvekst, og så oppleve at det ikke fungerer.

Indiran har en klar oppfordring til alle som sliter med hårvekst.

– Gå til en hårekspert. Med en konsultasjon kan du få en forklaring på hvor komplisert hårvekst faktisk er. Du kan ikke bare ta en pille og så vokser håret tilbake, slik som influensere reklamerer for.

GÅ TIL EKSPERT: Mayoo Indiran oppfordrer folk som sliter med hårtap, til å gå til en hårekspert. Her er Indiran med frisøren hans. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

Forbrukertilsynet svarer

Underdirektøren i tilsynsavdelingen til Forbrukertilsynet, Marit Evensen, skriver i en e-post til TV 2 at det er konkrete krav rundt reklame for hårvekst i influenserbransjen.

– I all markedsføring er det et krav om at påstander som fremsettes, skal kunne dokumenteres, skriver Evensen.

Om forbrukere ikke oppnår det resultatet lovet av influensere eller valgt produkt, er det de vanlige forbrukerrettighetene i forbrukerkjøpsloven som gjelder.

TV 2 spør også Forbrukertilsynet hvilken rolle de har som tilsynsorgan i saker hvor produkter ikke holder det de lover.

– Forbrukertilsynet fører blant annet kontroll med næringsdrivende handelspraksis og avtalevilkår. Vi forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i avtaler og kontrakter.

Evensen legger til at om det skulle oppstå en sak hvor forbruker mener å ha blitt lovet noe de ikke har fått, kan Forbrukertilsynet ha en rolle som mekler i saken.

– Det er også mulig å sende inn både tips og klager til oss. Vi prioriterer til enhver tid de oppgavene som har størst praktiske og økonomiske konsekvenser for forbrukeren.