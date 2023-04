Kritikken hagler mot Jennifer Lopez

Superstjernen Jennifer lopez (53) har nettopp lansert sitt eget cocktailmerke, med navnet «Delola». Det har ikke falt i smakt hos alle.

Tirsdag annonserte Lopez cocktailmerket til sine 241 millioner følgere på Instagram.

Fansen lar seg ikke imponere over den nye lanseringen, og kommentarfeltet flyter over av kritikk mot sangeren.

Jennifer Lopez har ikke kommentert kritikken.

Fansen er ikke tilfreds og stiller spørsmålstegn ved «Delola».

Flere poengterer nemlig at hun i flere år har uttalt seg om fordelene av et liv uten alkohol.

Det er også flere av fansen som mener hun går mot sin egen ektemann Ben Affleck (50), som er en tørrlagt alkoholiker.

«Superskuffet over at du promoterer noe som du åpent har fortalt at du ikke er med på på grunn av helsemessige ulemper. Også er du gift med en mann som sliter med en alkoholavhengighet,» skriver en person under Instagram-bildet.

«Dette er superskuffende med tanke på at hun ikke drikker selv og er gift med en tørrlagt alkoholiker. Hva med å støtte små bedrifter i stedet for at kjendiser kaster navnet sitt på hva som helst for å tjene mer penger?» mener en annen,

«Men du drikker ikke? Hvorfor skal vi kjøpe alkohol fra noen som ikke engang drikker sitt eget produkt?» skriver en tredje.

Kritikken mot Jlo og "Delola" hagler. Foto: LAUREN JUSTICE

– Jeg ville bare lage noe bedre – noe som smaker bedre, med bedre ingredienser. Noe jeg ønsker å drikke med venner og familie, og det er Delola, har Lopez tidligere sagt om cocktailmerket.

Lopez avslørte at Delola-prosjektet har vært i arbeid i to år, og la til at Lola er hennes kallenavn som viser hennes «mer lekne, bekymringsløse side».