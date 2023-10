Kristoffer ble dumpet av «Jakten»-Sigrid under det siste valget – slik går det nå

Etter en høst med en berg-og-dal-bane av følelser, kyss og yrende romanse, skal to friere bli til én i Aremark i jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten».

I mandagens episode står bonden Sigrid Tolsby (30) overfor sitt aller siste valg, der hun må velge mellom Ben Ismael Frogner (30) eller Kristoffer Biørnstad (32).

Sigrid gjør det klart at hun ikke ser noen fremtid med Kristoffer, og peker ut Ben som sin utkårede frier.

VRAKET: Bonden Sigrid Tolsby måtte ta sitt avgjørende valg i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten», der frier Kristoffer Biørnstad trakk det korteste strået. Foto: Espen Solli / TV 2

– Beste utfallet

Når TV 2 tar kontakt med Kristoffer noen måneder etter det avgjørende valget, deler frieren at han ikke hadde noen problemer med å bli slått på målstreken.

– Det å ikke bli valgt til slutt føltes veldig greit. Før valget skulle tas, håpet jeg i grunn at dette skulle bli utfallet. Hvis jeg hadde blitt valgt, hadde jeg jo gitt det en sjanse for å se om det var noe å bygge videre på, men da det ble som det ble, føler jeg at det var det beste utfallet for min del, sier han.

Frieren utdyper at han var betatt av den sprudlende bonden, men savnet bekreftelse fra henne utover ukene, og mistet derfor interessen de siste par dagene. Han innså etter hvert at det ikke ble kjærlighet på gården, og var innstilt på at hjemreisen kunne komme.

– Begrunnelsen var at hun ikke hadde fått de sommerfuglene i magen som hun trengte. Jeg satt med akkurat de samme følelsene, og hadde heller ikke fått noen sommerfugler. Hvis Ben og Sigrid hadde matchet bedre, var det helt riktig av Sigrid å velge Ben, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror også at hun og Ben matchet bedre på energinivå enn det vi kanskje gjorde, selv om vi hadde det veldig hyggelig i hverandres selskap. Man skriver jo et brev, og danner seg et bilde av hvordan denne personen er. Det er mye som skal klaffe og føles riktig på kun én uke, så vi var nok ikke «meant to be».

Fått frierbrev

Ingen kjæreste til tross – Kristoffer hadde en god opplevelse med TV-datingen og skryter av produksjonen.

– Det var en kjempefin opplevelse, og en god erfaring jeg tar med meg videre. De første dagene var jeg nok litt mer stresset og stiv, men det myknet veldig fort opp, og man glemte fort at det var et helt crew til stede. Det er klart at det er en rar setting å date i, men produksjonen og de rundt gjorde dette veldig enkelt og ting falt naturlig på plass. Jeg gjorde absolutt ikke dette for oppmerksomheten sin skyld, men fordi jeg genuint hadde lyst. Jeg sitter igjen med bare gode inntrykk.

UTE AV LEKEN: «Jakten»-bonde Sigrid Tolsby og frier Kristoffer Biørnstad hadde ikke den romantiske kjemien, og sistnevnte måtte derfor pakke sammen sakene under det siste valget i «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

Flere av de andre frierne har også blitt en del av livet hans etter kjærlighetsjakten.

– Vi snakker alle sammen daglig på Snapchat, og planlegger også en liten gjenforening i nærmeste fremtid, sier han.

32-åringen har ikke hastverk med å endre sivilstatusen, og sitter rolig i båten enn så lenge.

– Jeg har tatt det ganske rolig etter «Jakten på kjærligheten» med tanke på dating. I og med at jeg røk ut som nummer to, så kan det jo hende at noen likte det de så, og at det kan komme noe ut av det – hvem vet.

Noen beundrende meldinger har allerede kommet frierens vei.

– Det synes jeg bare er veldig koselig. Kanskje jeg slipper å laste ned Tinder, og at det dukker opp noen muligheter, sier han lurt.

– Gruet meg

Sigrid tok ikke lett på den endelige avgjørelsen om hvem hun skulle la bli igjen på gården, og syntes at det var tungt å overlevere beskjeden til Kristoffer.

– Å si ha det til Kristoffer var veldig trist. Han er en fin fyr, som jeg bryr meg om. Jeg gruet meg enormt mye i forkant av valget, og syntes at det var tungt å måtte gi Kristoffer beskjed om at det ikke ble han som skulle være med videre. Det var nok det tyngste valget i løpet av innspillingen, og det var skikkelig kjipt å vite at jeg måtte skuffe ham, deler hun.

Bonden begrunner videre hvorfor det ikke gikk veien for henne og frieren.

– Jeg var veldig usikker på valget frem til de siste datene. Da tok både flørting og berøring seg veldig opp, og det ble klart for meg hvem som skulle hjem. Jeg hadde dessverre ikke de sommerfuglene i magen som jeg hadde håpet på under den siste daten med Kristoffer, så derfor falt valget på ham.

Da Sigrid hadde tatt farvel med beileren, vellet følelsene opp i henne.

– Rett etter hjemsendelsen ble det ganske overveldende for min del, og det ble noen tårer. Det har vært en kjempefin reise. Jeg har blitt kjent med så mange innmari fine mennesker og det har vært vondt å skuffe gutta som har kommet langveis fra – fulle av forhåpninger. Så det ble litt overveldende å kjenne på alle følelsene på en gang, men etter hvert som ting fikk lagt seg litt, føltes det riktig at det var sånn det skulle bli, avslutter hun.

