Kristin Gjelsvik røper: – Har bygget drømmeboligen

FLYTTER: Kristin Gjelsvik forteller at hun flytter om en måned. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

I slutten av desember i fjor kunne influenser Kristin Gjelsvik (37) avsløre at Stavanger-boligen, som hun hadde sammen med ekskjæresten Dennis Poppe Thorsen (31), var solgt.

Boligen ble solgt for 2,7 millioner under prisantydning, og Gjelsvik la ikke skjul på skuffelsen over prisen.

– Det er jo bare en tragedie at det huset har stått ubebodd i snart ett år. Enda mer tragisk er det er at jeg har tapt så sykt mye penger på det huset, sa hun blant annet på Snapchats historiefunksjon den gang.

Influenseren har de siste årene vært åpen om den vanskelige tiden med både hussalg og det offentlige bruddet med Thoresen Poppe. Hun har også gått gjennom flere flytteprosesser, noe som har resultert i økonomiske utfordringer.

Gjelsvik har blant annet uttalt på Instagram at bruddet kostet henne over en halv million kroner.

Nå har imidlertid lykken snudd for influenseren.

– Etter alt jeg har gått gjennom

I en video på Snapchat forteller Gjelsvik at hun skal ta følgerne sine med på en reise.

– Og jeg gleder meg sånn. Etter alt jeg har gått gjennom, alle de belastningene og bekymringene, så mye stress, uro, forteller hun innledningsvis og fortsetter:

– Bare bli med, jeg gleder meg så mye til å ta dere med på dette.

I påfølgende video står influenseren utenfor en bolig.

– Fyfaen folkens, jeg står utenfor huset mitt. Det er ikke tull, jeg står utenfor mitt og Falk sitt hus, røper hun.

DELER GLADNYHET: Kristin Gjelsvik deler en gladnyhet med følgerne sine på Snapchat. Foto: Skjermdump / Snapchat

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Kristin Gjelsvik, foreløpig uten hell.

– Ett år fullt av bekymringer

Videre forteller Gjelsvik at hun har bygget hus til henne og sønnen i over ett og ett halvt år.

Familien flytter inn allerede om én måned.

– Og det har mildt sagt vært ekstremt mentalt krevende siden hele egenkapitalen min røk i to salg av boliger som gikk så til helvete. Så dette har vært ett år med fullt av bekymringer, men jeg klarte det.

– Jeg har fått litt hjelp av familie, noen som står meg veldig nær. Det er jeg så takknemlig for.