Kristin Gjelsvik om bruddet: – Jeg vil bare legge det bak meg

Tidligere i sommer gikk blogger og influenser Kristin Gjelsvik (36) og tidligere reality-deltaker Dennis Poppe (31) ut med at de hadde gått hvert til sitt etter ti år som kjærester og samboere.

Sammen deler de sønnen Falk (3), i tillegg til felles bolig og et husbyggingsprosjekt.

Nå avslører bloggeren hva hun skal gjøre med alle prosjektene etter bruddet.

Kom hjem til kaos

Influenseren legger ikke skjul på at det har vært en del ting som har blitt omrokkert etter bruddet, men at det blir vanskeligere når et barn er i bildet.

Snart er hun aktuell med TV 2-serien Forræder, og avslører nå hvordan det var å komme hjem til virkeligheten.

PSYKOLOGISK SPILL: Gjelsvik er aktuell i TV 2s splitter nye serie Forræder. Foto: Ole-Martin Sandness

– Jeg har det veldig bra, tross alt. Jeg kom jo hjem til kaos, jeg stod jo midt i bruddet – og det var mye uvissheter. Det passet egentlig litt dårlig å være på TV-innspilling akkurat da, forteller hun til God kveld Norge og fortsetter:

– Det var fint å komme ut, selv om det var et kaos som ventet.

Videre forteller hun at hun fortsatt er bosatt i Drammen, men at hun kommer til å flytte nærmere sine foreldre i Bærum.

– Jeg har ikke hastverk med noen ting, men jeg skal selge dette huset i Drammen, og etter hvert det i Stavanger når det står klart. Det er selvfølgelig litt uheldig at vi har et boligbyggeprosjekt i Stavanger, men det er ikke verdens undergang.

– Jeg må bare få det ut av systemet, slik at jeg bare kan legge dette bak meg. Vi har jo et felles barn, så vi må ha god kommunikasjon, finne fine rutiner og forutsigbarhet for han.

Til tross for kaoset som har utspilt seg i influenserens liv den siste tiden, klarer hun å holde fokus på det som er viktigst.

– Situasjonen er selvfølgelig ikke optimal, men det viktigste er at Falk ikke blir påvirket. Så får vi foreldre heller styre litt.

Hva gjelder huset de har bygget sammen i Stavanger, skal det bygges ferdig og pusses opp, før det kommer ut for salg. Gjelsvik beskriver det som et «drømmehus», og at det er vemodig at de ikke skal flytte inn.

– De som skal flytte inn der er heldig. Det er et nydelig, nydelig hus – virkelig. Det blir ferdig i januar eller februar.

Psykologisk spill

9. september er det duket for premiere av TV 2s nye storsatsning Forræder, med Mads Hansen som programleder. Der skal 20 unike deltakere kjempe om å stå igjen som vinneren.

Utfordringen her, er nemlig at tre av spillerne er valgt ut til å være forrædere, og lyve til de andre deltakerne. Sammen skal de fullføre en rekke oppdrag og utfordringer.

De lojale må klare å avsløre forræderne før de selv blir «drept», og Gjelsvik beskriver det hele som et psykologisk spill:

HØY PULS: Gjelsvik beskriver deltakelsen som et psykologisk spill. Foto: Ole-Martin Sandness

– Det var et sykt psykologisk, helt «føkka» spill. Folk ble jo helt gale i hodet etter tre minutter, og det var mye paranoia, høye skuldre og høy puls. Utrolig kult konsept, forteller hun og legger til:

– Hvis man liker brettspill og spesielt «Secret Hitler», så er dette «Secret Hitler» i virkeligheten, blandet med litt «Among us». Det er noe jeg virkelig tror det norske folket kommer til å syntes er veldig spennende å følge med på.

Se Forræder på TV 2 og TV 2 Play 9. september.