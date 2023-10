Kristianne knakk sammen etter «Jakten»-dumping – slik går det i dag

Det begynner å tynnes ut i rekkene av håpefulle friere i høstens «Jakten på kjærligheten».

På Finnskogen blir det tårer og skuffelse når økobonden Erlend Christoffersen (40) velger å ta avskjed med frier Kristianne Fornebo (36).

– Jeg føler at jeg har fått bedre kjemi med de to andre, så da ønsker jeg å dele den beslutningen at jeg kommer til å utforske videre med de to andre, forteller Erlend blant annet i onsdagens episode.

INGEN BONDEROMANTIKK: Frier Kristianne Fornebo kapret ikke «Jakten»-bonden Erlend Christoffersens hjerte i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

– Trist

– Da Erlend sendte meg hjem ble jeg både trist og skuffet. Dagen før hadde jeg en god følelse, og opplevde at vi hadde god kjemi. Jeg var veldig nysgjerrig på å bli bedre kjent med Erlend, og ønsket mer tid med ham, deler Kristianne til TV 2 etter exiten i datingprogrammet.

Samme dag som frieren røk ut, hadde hun arrangert en date med Erlend.

– Jeg valgte å gjøre «circling»-øvelser (meditasjonsøvelser, journ.anm.), og var ganske nervøs fordi jeg ikke hadde gjort dette på noen år. Da vi satt der, opplevde jeg ikke å få ordentlig kontakt med Erlend, og det vekket en del følelser i meg. Derfor var det ikke helt uventet da jeg ble sendt hjem. Samtidig var det uventet at det skjedde den dagen, fordi vi hadde «avsluttet» for dagen. Filmcrewet var på vei hjem og mikrofonene var tatt av. Plutselig måtte vi på med mikrofonene igjen.

Da bonden sendte henne hjem, var det umiddelbart vanskelig å ta det innover seg.

– Det ble litt mye på en gang. Det hadde vært en lang dag med mye følelser. Vi jentene hadde akkurat senket skuldrene fordi vi alle trodde at vi i hvert fall fikk bli én dag til. Jeg hadde ikke masse følelser for Erlend, men opplevde at det var muligheter for følelser der, sier hun, og legger til at det tar tid for henne å bli forelsket.

– Et minnerikt eventyr

Selv om det ikke ble hell i kjærligheten, dro Kristianne fra innspillingen med nye erfaringer i ryggsekken.

– Det var heftig å være med på «Jakten». Det er veldig intenst og ulikt alt annet jeg har gjort. Det er spesielt å date samme fyr som andre damer, og i tillegg bor alle sammen. Det gjorde at det ikke alltid var så lett å slippe seg helt løs sammen med Erlend. Hver dag var en berg-og-dal-bane, og jeg var veldig sliten den første uken jeg var hjemme, minnes hun, og fortsetter:

– Samtidig ser jeg tilbake på innspillingen som en fin og minneverdig opplevelse. De andre damene var superfine. Erlend var fin. Vennene han delte gården med var herlige mennesker, været var nydelig og naturen og gården fantastisk. Produksjonen var også helt nydelig, og jeg hadde lyst til å ta med meg hele crewet hjem. Jeg er glad for at jeg turte, og sitter igjen med et minnerikt, lite eventyr, selv om det ikke endte med at Kristianne og Erlend levde lykkelig alle sine dager. Jeg håper at han fant kjærligheten.

En av de andre frierdamene har også blitt en god venninne for Kristianne etter bondejakten.

– Vi har sett noen episoder sammen, og støttet hverandre litt på veien. Det er jo litt kleint å date på TV, så det har vært godt å ha henne og prate med underveis.

Etter sommerens TV-deltakelse, er 36-åringen fremdeles ledig på datingmarkedet.

– I dag har jeg det veldig bra. Det skjer mye spennende i livet mitt og jeg er superspent på livet og fremtiden. Det eneste jeg savner nå er en god mann ved min side.

– Har du fått noen egne frierbrev i innboksen enda?

– Jeg har ikke fått noen frierbrev enda, men jeg regner med at de renner inn når jeg blir sendt hjem fra gården på TV. Vi får se, sier hun med humor og glimt i øyet.

Nysgjerrig på de andre

Når TV 2 tar kontakt med Erlend, begrunner han valget på følgende måte:

– Jeg måtte jo sende hjem noen, og jeg var mer nysgjerrig på Silje og Vera, sier han.

Bonden tok ikke lett på valget, men det føltes rett for ham der og da.

– Det var en glede å bli kjent med Kristianne, uttrykker han videre.

