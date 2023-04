Kompani Lauritzen har vunnet en rekke Gullruten-priser siden programmet ble lansert og den første prisen kom i 2020.

Da vant de for årets nyskapning og i tillegg ble de nominert i klassen beste konkurransedrevne reality.



– Litt flaut

PUBLIKUMSPRIS: Julian Rassat fra Kompani Lauritzen er nominert for Gullrutens publikumspris. Foto: Agnes Mogstad / GMN

Programleder Kristian Ødegård (49) møtte opp på Operaen i Oslo mandag ettermiddag og var klar for å motta nye nominasjoner for Kompani Lauritzen. I år er de nominert i tre klasser for beste konkurransedrevne reality, publikumsprisen med deltager Julian Rassat og Tropp 1 for beste reality.

– Det føles fint å være nominert, men vi har jo nå fått noe for Kompani tre år på rad, så nå kan noen andre få priser. Man blir litt flau, og det har kommet nye programmer som også fortjener heder og ære, sier Kristian Ødegård til TV 2.

KOMPANI LAURITZEN: Kaptein John Hammersmark og programleder Kristian Ødegård på Gullruten-nominasjon. Foto: Øyvind Ganesh Eknes /TV 2

Heder og ære

Andre sesong i 2021 vant programmet i klassen beste konkurransedrevne reality, mens Fenrik Geir Aker vant publikumsprisen.

Tredje sesong vant de Gullruten i klassen beste konkurransedrevne reality og ble i tillegg nominert i klassen beste klipp underholdning, mens Dag Otto og Kristian ble nominert til publikumsprisen.

– At programmet har truffet bra, det skjønner vi uten å få Gullruten-priser. Jeg skal Sikke si at vi ikke har lyst på flere, men det er ikke sånn at vi drar til Bergen og må vinne, sier Ødegård.

Opptatt av å vinne

GLAD I PRISER: Dag Otto Lauritzen under opptak av Kompani Lauritzen . Foto: Arne Rovick /TV 2

Av de to programlederne er det Dag Otto Lauritzen som er mest glad i å vinne priser. Han var ikke tilstede under presentasjonen av de nominerte, men hadde jublet på telefon da det ble kjent.

– Han er veldig opptatt av å vinne og synes dette er fantastisk. Vi har ingen greie på hvem som tar med prisene hjem, men de havner fort i kofferten til Dag Otto, avslutter Kristian Ødegård.