Kristian Kristensen hylles i Hver gang vi møtes – trill terningen på låtene

Lørdag er det artist og låtskriver Kristian Kristensen (30) som blir viet spesiell oppmerksomhet rundt bordet på Kjerringøy i Hver gang vi møtes.

30-åringen fra Harstad ga mentorer og publikum bakoversveis da han deltok i The Voice i 2013 med sin unike, klokkeklare falsettstemme.

Det endte ikke med seier den gang, men i 2015 fikk han platekontrakt med Warner Music Norge og vant Urørt-finalen med «Lyset».

ÆRESGJEST: Lørdag er det Kristian Kristensens dag i Hver gang vi møtes. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Samme år slapp Kristensen sin første EP, Før det blir for seint. Senere kom EP-en Gressholmen og albumet Kor vi ende i 2019.

Harstadværingen har skrevet og komponert en rekke låter på egen dialekt, og er særlig kjent for «Du som snakke», «Du ga mæ viljestyrke» og «Kan du lære mæ?» som har blitt avspilt flere millioner ganger. Sistnevnte ble dessuten spellemannsnominert til Årets låt og ble også kåret til Årets verk under Musikkforleggerprisen i 2017.

Utgivelsene hans er inspirert av livets opp- og nedturer, familie, død, kjærlighet og utenforskap, og har gjerne en sårbarhet og ærlighet ved seg.

Senest i fjor utga Kristensen det kritikerroste albumet 2003, som skildrer 30-åringens reise fra ung og usikker til den han er i dag.

Siden The Voice-deltakelsen for ti år siden har Kristensen blitt en kjær artist for mange, og blir gjerne omtalt som «han med stemmen». Nordlendingen har også holdt mange konserter i Norge, og stått på scener som Rockefeller og Sentrum Scene.

Denne runden er det artistkollegaene Bjørn Eidsvåg (68), Isah (23), Freddy Kalas (32), Ingebjørg Bratland (32), Emma Steinbakken (19) og Karoline Krüger (52) som skal gjøre sine versjoner av Kristensens mest kjente låter.

