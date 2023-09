Krister ble sendt hjem av «Jakten»-Sigrid – slik går det i dag

Romanse og dramatikk hører med til «Jakten på kjærligheten», og hittil i jubileumssesongen har seerne vært vitne til både hete kyss og overraskende avskjeder.

I onsdagens episode må bonden og tannlegen Sigrid Tolsby (30) nok en gang følge magefølelsen, og velge hvem som må reise hjem fra gården i Aremark.

Valget faller denne gangen på frier Krister Johannessen (40).

Se «Jakten»-Sigrid ta det tøffe valget i videoen øverst i saken.

VRAKET: «Jakten»-bonden Sigrid Tolsby og frier Krister Johannessen fant ikke tonen sammen, og sistnevnte røk derfor ut av sesongens «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

– Ingen sommerfugler

Når TV 2 tar kontakt med Krister noen måneder etter innspillingen i sommer, forteller frieren at han tok bondens valg med fatning og ro, og at utfallet var noe forventet.

– Det å bli sendt hjem av Sigrid følte jeg var helt greit, og som jeg sa til produksjonen, så ble jeg både lettet og skuffet. Det hadde vært fint å bli bedre kjent med Sigrid, men vi hadde en god prat kvelden før jeg ble stemt ut, og da fikk jeg litt svar på ting jeg lurte på, og ga ballen litt mer over til henne, deler han.

Frieren følte at han og bonden ikke hadde den samme kjemien, sammenlignet med de to andre frierne, og at de var for ulike.

– Jeg hadde slike følelser som at jeg gledet meg til å henge med henne, og å bli bedre kjent. Jeg likte den personen hun var, men det var ikke sånn at jeg tenkte på «oss» – der hadde vi et stykke til å gå, og vi kom aldri dit i løpet av den korte, intense tiden, forteller han, og legger til:

«Jakten»-bonden avslører intime detaljer

– Jeg følte at jeg gjorde mitt for å finne ut om det var noe der. Kjemien og dynamikken var bra, men det var ingen sommerfugler og det lille ekstra som skal til for å utforske det videre. Jeg trenger mer initiativ fra motparten, om det skal oppstå noe mer enn nysgjerrighet, eller å ha et godt øye til noen.

Utviklet seg som person

40-åringen ble kanskje ikke truffet av Amors piler, men han fikk likevel utbytte av «Jakten på kjærligheten»-deltakelsen, blant annet gjennom selvutvikling.

– Jeg synes det var overraskende moro å date på TV. Terskelen for å dra på en vanlig date har for min del vært anstrengende, og noe jeg har grudd meg til tidligere. Nå føler jeg meg mye bedre rustet og tøffere i en lignende situasjon. Jeg har jo selv sett på TV hvor bra det gikk.

Lurer «Jakten»-frierne trill rundt

– Det at jeg tok steget og gikk ut av komfortsonen og ble med, er jeg veldig stolt av. Jeg har utviklet meg som menneske i bare positiv retning, etter min mening. Jeg har blitt enda bedre kjent med meg selv, og rustet meg til å takle situasjoner som jeg aldri hadde opplevd om jeg ikke hadde vært med, fortsetter han.

Videre roser Krister menneskene bak produksjonen, og retter også en stor takk til sin eneggede tvillingbror som meldte ham på eventyret.

– Jeg trodde at det var en mer overfladisk og falsk setting, men jeg fikk både fine bekjentskaper og nye opplevelser – berikende og lærerikt. Jeg spurte meg selv: «Kommer jeg til å sitte på gamlehjemmet og angre på at jeg ikke ble med, om jeg takker nei?». Svaret var definitivt ja, så derfor hoppet jeg i det, og har ikke angret et sekund.

Gir ikke opp kjærligheten

Vennskap har det også blitt med de andre beilerne fra innspillingen.

– Jeg har daglig kontakt med alle guttene som var med, og vi planlegger en sammenkomst i slutten av september. Jeg har også litt kontakt med noen i castingen, og ingen kontakt med Sigrid, som da er helt naturlig for min del, forteller han.

Noen flere datingprogram blir det imidlertid trolig ikke på Krister.

– Jeg har ingen planer om å være med på noe sånt igjen. Jeg liker å tro på skjebnen, og at det var den som tok meg til denne opplevelsen.

– Hvordan går det med livet og kjærligheten i dag?

– Jeg har det veldig bra. Jeg har hatt en helt fantastisk sommer hvor jeg bare har nytt livet og kost meg med de menneskene jeg er glad i. Jeg er fortsatt singel, men har ikke gitt opp den store kjærligheten. Jeg er sikker på at denne opplevelsen vil hjelpe meg videre på reisen, og ser lyst på eventuell dating fremover.

– Skikkelig kjipt

Sigrid innså at Krister ikke var mannen for henne, men syntes likevel at det var vanskelig å sende ham hjem.

– Jeg syntes det var skikkelig kjipt. Han var kjempebra, egentlig en drømmemann, men kjemien var ikke der fra min side. Jeg følte ikke at jeg fikk den kjemien som jeg hadde håpet på, og kjente kanskje at han ville mer enn meg, forklarer hun til TV 2, og fortsetter:

– Krister er på papiret en helt fantastisk person. Jeg har bare bra ting å si om ham. Han disket opp med middag til alle, og passet på alle. Det var ingenting galt med ham. Det var bare det at jeg ikke hadde den gnisten, som jeg kanskje hadde mer med de to andre som var igjen. Jeg følte at det ble feil å holde på ham, og å gi håp om at det kunne bli noe mer.

Overrasker «Jakten»-frieren med en spesiell nyhet

De tunge og leie valgene i kjærlighetsjakten, har imidlertid gjort at bonden har fått et nytt perspektiv på dating og avvisninger fra egen og motsatt side.

– Dette er erfaring jeg kan ta med meg videre. Når det gjelder det å bli dumpet selv – det handler kanskje ikke om meg som person. Det handler om gnisten som ikke er fra den andre siden. Det er jo ikke personlig, egentlig. Det handler ikke om at jeg ikke er kul, morsom eller snill nok, sier hun, og fortsetter:

– Det ga meg en aha-opplevelse. Du kan være verdens fineste fyr, men når gnisten ikke er der, så kommer det ikke til å fungere. Det gir mening at det ikke har blitt noe mer med dater tidligere, for selv om jeg har følt at det har vært kjemi, så har det ikke fungert for dem. Det gir mening nå som jeg har sittet på den andre siden.

