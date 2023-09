Krever å få se banksaldoen før hun dater

ÆRLIG: Sofia Franklyn (31) sier rett ut at hun kun vil date rike menn. Foto: Instagram/sofiafranklyn

En influenser og podkaster fra USA har skapt oppstandelse med sine uttalelser om at hun kun vil date rike menn.

– Jeg tuller ikke. Jeg har spurt de siste tre gutta jeg har datet om bankkontoinformasjonen deres på første date, sier Sofia Franklyn (31) i en fersk episode av sin podkast, «Sofia with an F».



Hun forteller at hun til og med har tatt skjermdump av banksaldoene deres og sendt bildene til seg selv.

Gjesten hennes, Leo Skepi, lurer på hvorfor hun gjør dette.

Svaret er at hun bare vil date rike menn.

– Jeg har en jobb. Jeg er veldig suksessrik. Så jeg synes her har all rett i verden til å si «Hei, er vi på samme nivå eller kaster jeg bort tiden min?», forklarer Franklyn.

Utspillet er omtalt en rekke medier.

New York Post har spurt 31-åringen om kommentarer.

Enn så lenge har hun kun kommentert utspillet og reaksjonene med en post på TikTok, hvor hun skriver «Jeg mener at jeg bare er effektiv?».

Posten har én million visninger og mer enn 3460 kommentarer.

Andre TikTok-brukere lurer på hvorfor det er så viktig hva mannen tjener, når hun allerede har mye penger selv.

Tidligere har Franklyn også fortalt at hun «spanderer» drinker på seg selv, fra oppdiktede beundrere, når hun er på date med menn, slik at de skal få inntrykk av at hun er ettertraktet.