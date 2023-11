«Kontoret» tar en pause – dette skal de nå

– Det er ikke noe poeng å holde liv i noe bare for å holde liv i det, forteller Snorre Klanderud.

I fredagens episode av podkasten 730 er det Snorre Klanderud (28) som er æresgjest.

Klanderud er mest kjent fra podkastet «Kontoret», som han har sammen med Oskar Westerlin (25).

I løpet av episoden kommer han med en overraskende nyhet.

– Mistet lysten

– Nå er det jo lagt ned da. Nå er «Kontoret» finito. Ihvertfall midlertidig. Vi har tatt en pause nå, rett og slett, røper Klanderud i episoden.

– Eller, lagt ned blir feil å si da, men vi har tatt en solid pause. Vi får se om det kommer tilbake. Vi mistet litt av energien, den lysten, legger han til.

Videre påpeker 28-åringen at duoen ikke har samme «glede eller gnist» i studio som de hadde i starten, og forteller at podkasten ikke er det samme nå som den var da de startet.

– Det er ikke noe poeng å holde liv i noe bare for å holde liv i det, det er det vi er litt opptatt av på kontoret, sier han videre.

– Har føltes mer som en jobb

I en melding God kveld Norge forteller Westerlin at at de liker å holde på med ting som er gøy og langsiktig, samtidig som det gir energi.

– Kontoret har føltes litt mer som jobb det siste halve året, og vi har derfor satt det på pause slik at vi kan bruke den tiden på ting vi synes er enda morsommere, forteller 25-åringen.

Klanderud skriver i en melding at «slik Kontoret har føltes den siste tiden blir det digg å slippe».

– Før var vi sinnsykt hypet og gira før hver pod. På slutten føltes det mer som å gå i kirka på julaften.

– Er det mulighet for at dere kommer til å legge ned Kontoret?

– Ja, det er en mulighet for det, svarer Westerlin, mens Klanderud er mer usikker i sitt svar:

– Ser ingen grunn til å offisielt legge ned noe som helst. Inntil videre er Kontoret et prosjekt som står og skinner for seg selv på sidelinja.



Dette skal de nå

Nå som duoen har pause fra podkastinnspilling, kan de fortelle hva slags planer de har framover.

– Vi lager content på Snapchat, YouTube, TikTok og Instagram, og det hender jeg er med i andre innspillinger eller produksjoner. Så nok av ting å finne på, svarer Westerlin.

– En stor del av grunnen til at vi har pause er nettopp for å jobbe med andre, givende ting. For min del blir det større fokus på Snapchat.



Til tross for at framtiden til «Kontoret» er usikker, forteller Westerlin at de kommer til å gjøre flere samarbeid sammen.

– Snorre er en god venn og kollega, og vi jobber sammen daglig på flere ulike prosjekter.