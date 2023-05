Konsert-uttalelse fyrer opp under romanseryktene

Artisten ga fansen et «sjeldent» innblikk i privatlivet, noe som ikke har gått ubemerket hen.

TURNÉ: Taylor Swift på konsert i Nashville i forbindelse med USA-turneen som varer i over fire måneder. Foto: George Walker IV /AP

Der er litt over én måned siden medier verden over meldte at det var slutt mellom Taylor Swift (33) og Joe Alwyn (32). Forholdet varte i seks år.



De siste ukene har det florert av bilder av Swift og britiske The 1975-vokalist Matty Healy (34). Senest denne uken ble de fotografert sammen på vei ut av et musikkstudio i New York.

Healy har også blitt avbildet på flere av konsertene til 33-åringen.

En anonym kilde har hevdet til amerikanske People at artistene er mer enn bare venner.

– Lykkelig



Lørdag lettet hun på sløret under en konsert i Foxborough, Massachusetts.

Før Swift begynte å spille låten «Question…?», delte hun et par ord som nå har blitt foreviget og heftig diskutert på TikTok.

– Jeg har aldri vært så lykkelig i livet mitt, og alle aspektene av livet noensinne.



Swift takket så fansen for å være bidragsytere til dette, før hun la til:

– Det er ikke bare turnéen, jeg føler bare på en måte at livet endelig føles som om det gir mening.



I kommentarfeltet til videoen er det en som skriver at dette er det mest personlige Swift har delt i løpet av de siste ni årene.

Matty/ Matthew Healy, vokalist i bandet The 1975. Foto: Danny Lawson /Pa photos

Noe skeptisk

Mange mener at dette var hennes måte å si at fansen skal slutte å blande seg i privatlivet hennes, siden en del har ytret misnøye om at Swift tilbringer tid med Healy.

Andre mener at sangen, som hun skal ha opptrådt for første gang live, handler om Healy, og mange skriver at de er glade på hennes vegne.

Men ikke alle er helt overbevist. Enkelte poengterer at popstjernen tidligere har vært svært privat om kjærlighetslivet, og det at hun ikke er det nå, muligens er for å fremme bandets karriere.

De to har både profesjonell og privat historie.

I januar overrasket Swift The 1975-fansen i London, med en uannonsert opptreden og coveret en låt av bandet, melder Billboard.



«The Eras Tour» i Nashville. Foto: George Walker IV /AP

Artistene deler den samme musikkprodusenten, og Healy har tidligere uttalt at han og bandet jobbet med Swifts nyeste album «Midnights», men at det av udramatiske årsaker ikke nådde gjennom nåløyet.

Dette er derimot ikke første gang briten har blitt koblet med den amerikanske superstjernen. I 2014 ble de begge avbildet med antrekk som hyllet hverandres musikk. Året etter avviste Healy at det var noe hold i spekulasjonene.