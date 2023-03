Kongeparets «skjulte» nazi-historikk avdekkes i ny TV-serie

– For de aller fleste seere er det her en skikkelig «å, faen-opplevelse», sier skaperen av «Svenskekongens to ansikter» Åsa Linderborg til TV 2.

OL I BERLIN I 1936: Prins Gustaf Adolf (nr. to fra v.), faren til kong Carl Gustaf av Sverige, med Adolf Hitler, svigerfar hertug Karl Edvard (t.v.) og stornazist Hermann Göring i lystig lag under OL i Berlin tre år før andre verdenskrig brøt ut. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå / NTB

Denne høsten, nærmere bestemt 15. september, er det 50 år siden Carl Gustaf (73) ble konge av Sverige.

Den unge tronarvingen var bare 23 år da han gikk fra kronprins til konge, og en fatal flyulykke 26 år tidligere bidro til at han ble konge tidligere enn historien burde ha tilsagt.

Carl Gustaf var bare ett år da hans far, daværende prins Gustav Adolf, hertug av Västerbotten, omkom i en flystyrt ved Kastrup i København 26. januar 1947. Alle de 22 ombord, 16 passasjerer og mannskap på seks, ble drept momentant.

PRINSEFAMILIEN: Prinsesse Sibylla og ektemannen Gustav Adolf med døtrene Desirée, Margaretha, Birgitta, Christina, og lille prins Carl Gustaf i 1946. Foto: Tre Fotografer / IBL / NTB

Svenskekongens farfar, Gustav VI Adolf satt på tronen fra 1950 til sin død i 1973. Han overtok etter sin far, Gustav V, som var konge fra 1907 til 1950 – og kjent for sin nazi-sympati under krigsårene.

Nær relasjon med Adolf Hitler

I en fersk dokumentar på strømmetjenesten HBO, «Svenskekongens to ansikter», gjort tilgjengelig i mars 2023, gjøres et dypdykk inn i kong Carl Gustafs familiehistorikk som på både mors- og farssiden er preget av nazirelasjoner.

Noe som kanskje er ukjent for de fleste, er kongens egen far, prins Gustav Adolfs nære relasjon med nazileder og diktator Adolf Hitler.

Høsten 1932 giftet prins Gustav Adolf og tyskfødte prinsesse Sibylla seg i det tyske fyrstedømmet Coburg sør i Tyskland- den første tyske byen der nazistene kom til makten, og også den første tyske byen der jøder ble trakassert og diskriminert offentlig til alles beskuelse.

PÅ FARFARS ARM: Prins Carl Gustaf med farfaren Gustav VI Adolf. Han var bare ett år da faren prins Gustav Adolf døde i flystyrt. Foto: NTB

Ifølge den tyske historikeren Harald Sandner, som uttaler seg i dokumentaren, ble brudeparet viet av Coburgs borgermester Franz Schwede. En beryktet mann innad i nazi-partiet NSDAP.

I dette bryllupet var for øvrig Norges kronprinspar, Olav og Märtha, gjester. Også Hitler, som året etter ble utnevnt til rikskansler, var invitert i bryllupet, men sendte sine lykkeønskninger til brudeparet via telegram.

Hakekorsene vaiet i vind, da Sibylla og prins Gustav Adolf lovet hverandre evig troskap.

Ekteskapet skulle bare vare i 15 år, og fikk en brå slutt som følge av den fatale flyulykken. En hendelse mange i ettertid har spekulert i egentlig var en hevn for prinsens nazirelasjoner.

«Tyskeren på slottet»

Etter krigen ble Sibylla kalt «tyskeren på slottet», og ikke uten grunn vil mange hevde. Også på Sibyllas side finnes tydelige nazirelasjoner.

Skal vi tro den svenske journalisten og forfatteren Per Svensson, som også deler av sin kunnskap i dokumentaren, var Sibyllas far, hertug Karl Edvard, medlem av den høyreekstreme organisasjonen Stahlhelm.

På norsk oversettes organisasjonsnavnet til «stålhjelm», og var en organisasjon for tyske krigsveteraner i mellomkrigstiden. Han ble senere medlem av nazipartiet NSDAP.

– Enkelt sagt: kongens morfar var nazist. Punktum. Det er ingen diskusjon eller nyanser. Han var nazist, konkluderer Svensson i dokumentaren.

Han ble etter krigen dømt for forbrytelser mot menneskeheten, på bakgrunn av sin nazistiske ideologi.

Tjente penger etter overtakelse av jødisk suksessfabrikk

Også på dronning Silvias side er det kommet frem at det finnes nazi- forbindelser. Silvias far, den tyske forretningsmannen Walter Sommerlath som flyttet til Brasil som 18-åring, var også medlem av det nyske nazipartiet NSDAP.

Disse påstandene kom frem allerede tidlig på 2000-tallet, og dronningen var raskt ute med benekte informasjonen som kom frem – som blant annet gikk ut på at faren skulle ha tjent seg rik på naziforretninger og oppkjøp av jødebo.

Ett år før krigen bryter ut i Europa flytter Walter Sommerlath og den brasilianske kona Alice Soares de Toledo til Tyskland. Da hadde de allerede fått to sønner, og skulle senere få to barn til - den yngste, Silvia Renate Sommerlath.

I 2010 sendte det svenske TV4-programmet «Kalla fakta» en dokumentar om Silvias far, der det ble lagt frem bevis på at han overtok metallvarefabrikken Wechsler & Hennig av den jødisk-tyske forretningsmannen Efim Wechsler.

FAR OG DATTER: Silvia med faren Walther Sommerlath. Tid og sted er ukjent. Foto: NTB

Wechsler fikk i bytte tre tomter i Brasil av Sommerlath, i tillegg til en del av en kaffeplantasje.

Dette skjedde som en direkte følge av den såkalte «ariseringen» – nazistenes konfiskering av jødisk bo og eiendom – som pågikk på slutten av 1930-tallet og under krigen. Jødene fikk blant annet ikke lov til å drive forretninger, og derfor følte Wechsler seg tvunget til å forlate Tyskland.

I ettertid er det blitt bevist at metallfabrikken som dronningens far drev hadde produsert krigsmateriell for, Wehrmacht, det tyske forsvaret.

Dronning Silvia har siden forsøkt å renvaske faren, blant annet ved å ta initiativ til en egen granskning, og hevdet lenge at han var et offer for «maskineriet» – og at han ikke utnyttet Wechsler, men derimot reddet ham.

Men bevisene mot Walter Sommerlath er så tydelige, at selv dronningen var nødt til å erkjenne det hele som faktum.

– Det var veldig nærgående og et stort sjokk. Når jeg fikk se det, svart på hvitt, så måtte jeg jo akseptere det. (...) Nå har det gått 30 år siden han døde, så nå føler jeg at det holder. Jeg vil si til det svenske folket at jeg er rolig når det kommer til dette. Jeg vet at pappa ikke er den personen som man har forsøkt å fremstille, sa hun til SVT i 2018.

– Å ikke fortelle, er å bli løyet for

Det er den svenske journalisten, historikeren og forfatteren Åsa Linderborg (54) som står bak dokumentaren «Svenskekongens to ansikter».

Linderborg forteller til TV 2 at hun i sin tid fikk oppdraget av kanalen Warner bros/Discovery, som er slått sammen med strømmetjeneste HBO, og at hun takket ja både på bakgrunn av sin interesse for kongehuset, spørsmålet om monarkiet som styreform og ikke minst for å lære mer om dokumentarsjangeren.

GRAVEARBEID: Journalist Åsa Linderborg står bak den ferske dokumentarserien som svenskekongen. Foto: Warner Bros. Discovery

– Har du fått noen reaksjoner fra det svenske kongehuset etter at dokumentarserien kom ut?

– Nei, de har ikke kommentert på noe, og det pleier de heller ikke å gjøre, så det overrasker meg ikke, sier Lindeborg til TV 2.

I ettertid har den erfarne journalisten gravd frem ny informasjon, som hun planlegger å spare til en bok hun ser for seg å skrive i fremtiden.

– Alt som kommer frem i dokumetarserien er allerede kjent, og bygger på hva andre journalister og historikere har gravd frem. Det er kjent, og samtidig ikke, ettersom vi ikke prater om det. For de aller fleste seere er det her en skikkelig «å, faen»-opplevelse!

–Vi vet at det har vært belastende for dronningen at denne familieinformasjonen er blitt bragt frem i offentlighetens lys. Hvorfor mener du at det er viktig at disse historiene likevel fortelles?

– Kongefamilien skal representere sitt lands historie. Det å ikke da snakke om denne delen av historien, er det samme som å bli løyet for, mener Linderborg.

REFLEKSJONER: Journalist Åsa Linderborg gjør seg refleksjoner om hvordan forholdet mellom det norske og det svenske kongehuset hadde vært i dag, om historien hadde blitt annerledes. Foto: Warner Bros. Discovery

Hun sier samtidig at det er viktig at man ikke glemmer at kongeparet ikke har ansvar for foreldrenes handlinger.

– Kongen har ikke ansvar for hva foreldrene gjorde under krigen, like lite som at dronning Silvia hadde ansvar for at faren deltok i den tyske ariseringsprosessen. Men de har et ansvar for å prate om det.

Åsa Linderborg trekker frem en statlig, svensk kampanje under navnet «Om detta må ni berätta», som går på at man skal snakke åpent om det som foregikk under de mørke krigsårene.

– Til de kongelige privilegier hører det med at man slipper å snakke om det som er vanskelig for dem, noe som jeg som journalist og historiker ikke kan akseptere.

– Ikke en privatperson

Hun har forståelse for at dronning Silvia synes det er en trist og privat tematikk, men er bastant på at dronningen ikke er en privatperson.

– Hennes privatliv er hennes arbeid, og hennes arbeid er hennes privatliv, mener Linderborg.

Den anerkjente journalisten og historikeren sier til TV 2 at hun ofte tenker på hvordan historien og samfunnet hadde sett ut, om ikke Gustaf Adolf døde i flystyrten, og han og kona Sibylla hadde blitt svensk kongepar i 1973.

– Da hadde vi fått et kongepar assosiert med tysklandsaktivitet under verdenskrigen. Hvordan hadde for eksempel vårt forhold til Norge, som hadde et kongehus med motsatt historie, sett ut da?

KONGENS TO ANSIKT: Den fire episoder lange dokumentarserien er tilgjengelig på strømmetjenesten HBO, og ble lansert i mars 2023. Foto: Warner Bros. Discovery

Dette spørsmålet lar vi den norske historikeren og professoren Øystein Sørensen svare på. Han sier til TV 2 at han svarer på allment grunnlag:

– Det ville vel vært avhengig av hvor ille det var, det han hadde foretatt seg under krigen, og om dette hadde vært kjent.

Han legger til:

– At det var folk i og rundt det svenske kongehuset, med kong Gustav V i spissen, som hadde hatt litt for sterke sympatier med Nazi-Tyskland før og under andre verdenskrig, var jo kjent, og forholdet mellom kong Haakon og Gustaf V var vel ikke spesielt hjertelig under og etter krigen.

HISTORIKER OG PROFESSOR: Øystein Sørensen sier til TV 2 at informasjonen burde tilflyte offentligheten. Foto: Edvard Thorup / Dreyers forlag

– Er du av den oppfatningen at disse historiene er viktige å få frem i offentlighetens lys, til tross for at dronning Silvia har gitt uttrykk for at det er belastende?

Igjen ønsker historiker og professor Sørensen å svare på generelt grunnlag, da han ikke selv har sett Linderborg-dokumentaren, og ikke vet konkret hvilken informasjon som presenteres.

– Hvis det som fremkommer om nazivennlighet og denslags i og rundt det svenske kongehuset er sant, synes jeg så absolutt at det bør tilflyte offentligheten. Uansett om det oppleves som belastende. Begrunnelsen er i all korthet: kongens og kongehusets sentrale rolle i svensk, nordisk og europeisk offentlighet.

