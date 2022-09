Kongeparet til stede på jubileumsfeiring

På det ærverdige teateret var det lørdag kveld duket for gallaforestilling blant annet med innslag fra flere kjente teaterstykker, ifølge det danske kongehuset.

Der var også kong Carl Gustaf og dronning Silvia av Sverige blant gjestene.

Den særdeles lange gjestelisten viser også resten av den danske kongefamilien i tillegg til medlemmene av den danske regjeringen og mange andre.

50 ÅR: Dronning Margrethe markerer sitt år nummer 50 på den danske tronen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nedskalert feiring

Dronning Elizabeths brå bortgang torsdag denne uken medførte at den danske feiringen ble noe nedskalert i respekt for den britiske dronningen.



En vaktparade og vinking fra slottsbalkongen og en konsert i sentrum lørdag kveld er blant punktene som ble avlyst.

Etter planen skulle det norske kronprinsparet på offisielt besøk til Storbritannia neste uke, men den turen ble avlyst som følge av dronning Elizabeths død.

En rekke statsledere har bekreftet at de skal til dronning Elizabeths bisettelse i London mandag 19. september.

Det er foreløpig ikke kjent at det norske kongeparet skal dit, men statsminister Jonas Gahr Støre opplyste til NTB fredag at Norge er invitert, og at han hadde inntrykk av at kongen skulle delta.

SVERIGE: Dronning Silvia og Kong Carl Gustaf av Sverige var også på plass. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / NTB

Eneste kvinnelige monark

Dronning Margrethes jubileum fant egentlig sted i januar, men da utgikk store deler av feiringen på grunn av koronapandemien.

Etter dronning Elizabeths bortgang er dronning Margrethe (82) Europas lengstsittende monark. Hun er også nå den eneste kvinnelige monarken i verden.

Til tross for sine 50 år på tronen, havner ikke hun imidlertid ikke øverst på listen over nålevende regenter som har sittet lengst.

På toppen er Bruneis sultan Hassanal Bolkiah, som ble sultan i 1967.

Etter Bolkiah og dronning Margrethe kommer Sveriges kong Gustav som ble utropt til konge i 1973, og han altså har 49 år på tronen. Norges kong Harald ble konge i 1991 og har dermed 31 år på tronen.