Kongen spøkte med egen helse: – Blir ikke akkurat så mye fjellvandring på meg!

Kongeparet har akkurat lagt bak seg en fire dager lang fylkestur til Nordland, og har dermed bare 18 kommuner igjen på listen før de har rundet alle 356 kommuner i Norge.

Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

Kong Harald (86) og dronning Sonja (85) har virkelig fått sett hva Helgelandskysten har å by på av lokal kunst, musikalske innslag, god mat – og ikke minst varierte værforhold.

Kongen spøkte med egen helse

Etter endt fylkestur møtte kongeparet pressen i Bindal kommune, helt sør i Nordland, og det ble naturlig å spørre kongeparet om de nå er blitt fristet til Norgesferie i sommer.

– Vi skal feriere i Norge, ja, og delvis med kongeskipet, kunne kong Harald avsløre på spørsmålet fra TV 2.



SITT ANDRE HJEM: Til TV 2 kunne kongeparet fortelle at de skal legge ut på Norgesferie i sommer, blant annet med kongeskipet «Norge» – som de ser på som sitt andre hjem. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Blir det i kjent stil fjellvandring på dronningen og seiling for kongen?



– Det blir ikke akkurat så mye fjellvandring på meg! svare kongen humoristisk overfor TV 2, og løftet på krykkene for å illustrere hvorfor det skorter på vandringen.



BERØMMET BUNADENE: Kongeparet hilser på tre av dem som har mottatt kongens fortjenestemedalje. Dronningen benyttet anledningen til å rose de vakre nordlandsbunadene. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

– Det blir det antagelig ikke på meg heller! supplerte dronningen.



– For anstrengende med ny seng hver dag



Kongeparet har benyttet det staselige kongeskipet «Norge» på Nordlandsturen, som de til pressen kunne fortelle at er som kongeparets andre hjem.

– Jeg vil si det så sterkt at uten kongeskipet ville ikke et besøk som dette vært mulig. Det hadde blitt for anstrengende med ny seng hver natt. Pakke inn og ut. Når vi går om bord i kongeskipet er vi plutselig hjemme, og det er noe helt annet. Vi kan sove oss fra sted til sted.



«NORGE»: Kongeskipet «Norge» i ensom majestet på Helgelandskysten. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Har dere noen Norgesferie-tips til de av oss som planlegger sommerferie i Norge?

– Det er bare å velge og vrake, det er mye å velge mellom, sa kongen og trakk på smilebåndet.

– Vi er jo så heldige med vakker natur her i landet, la dronningen til på spørsmålet fra TV 2.

VETERANER: Kongeparet tok seg ekstra god tid til å hilse på veteranene Ivar Edmund Helstad (95) og Olav Kornelius Skjelsvik (94) fra Tysklandsbrigaden. Foto: Malini Gaare Bjørnstad / TV 2

Den turglade dronningen benyttet også anledningen til å tipse om tur-litteratur som hun kunne ønske at hun selv hadde oppdaget for mange år siden.

– Jeg kom nylig over en bok som tar for seg geoparker, der det er tegnet opp vandrestier på hvert eneste sted, med geologien som følgesvenn. Det skulle jeg ønske jeg hadde opplevd for 30 år siden!

I tillegg til Bindal kommune besøkte kongeparet også Sømna, Hattfjelldal, Vevelstad, Leirfjord og Hemnes.