Kongen om TV-serien: – Fy, da

I en pressemelding skriver Viaplay at det snart kommer en TV-serie om kong Harald (86) og dronning Sonjas (85) kjærlighetsliv.

«Viaplays kommende kongelige dramaserie Harald og Sonja forteller den fantastiske historien om Norges konge og dronning, som kjempet for kjærligheten til hverandre i ni lange år», står det i pressemeldingen. Det står også:

«Serien skildrer hvordan de to møttes og hvordan de klarte å holde liv i det umulige forholdet. For det var stor motstand fra det norske folk, presse og ikke minst fra regjeringen og kong Olavs side. Kjærligheten deres var forbudt. Men paret ville ha hverandre – og giftet seg. For at det skulle skje, var de avhengige av kongens velsignelse».

TV 2 møtte kongeparet under deres turné langs helgelandskysten, som torsdag hadde sitt siste stopp i Bindal.

I BINDAL: Kong Harald og dronning Sonja besøker Bindal kommune torsdag. Kongeparet har besøkt seks kommuner i Nordland i løpet av deres fylkestur. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det kommer en TV-serie om kongeparets kjærlighetshistorie. Hva tenker kongen og dronningen om det?

– Fy, da, sier kong Harald raskt, med et stort smil om munnen, til latter for det fremmøtte pressekorpset.

Kongen og dronningen ser på hverandre, før de svarer ytterligere.

– Vi vet ikke hva vi skal si. Vi kjenner jo historien, men vi kjenner ikke til programmet, sier kong Harald. Hvorpå dronning Sonja supplerer:

– Vi vet ikke hvordan det blir fremstilt.

Deretter får kongeparet spørsmål om hvordan det står til med kjærlighetslivet. Svaret til kong Harald får alle til å le. Han sier nemlig bare et kort, optimistisk: «Jo!».

– Det har jo eksistert i mange år, da, sier dronning Sonja med et stort smil.