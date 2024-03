Kongehusekspert Ole-Jørgen satt ut av frieri-tilbudene: – Ikke skriv det

– Jeg fikk aldri husarrest. Jeg hadde det best på rommet, der kunne jeg sitte og lese. Hvis jeg ikke oppførte meg, måtte jeg være ute en times tid.



Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen innrømmer det selv. Hans mentale alder er langt over de 25 årene som står i passet hans. Kanskje 70–80 år, vil han tippe.

STARTET TIDLIG: – Barneskolelærerinnen min fortalte meg at jeg gikk gjennom hele kongerekka når vi gikk på skogturer. Jeg pratet ofte med læreren da, istedenfor mine jevnaldrende, for jeg levde i den tro at lærere, de kan jo alt. Foto: Ingvild Gjersjø

Å kalle hukommelsen sylskarp er liksom ikke dekkende nok. Tre minutter inn i intervjuet er notatene allerede krøllete av historiske evenementer, eksellenser og milelange navn, droppet som en rask raptekst.



For hva har egentlig fetteren til Tsaren i Russland, Gjest Baardsen og en myntsamling til felles? De er alle svært så interessante for 25 år gamle Ole-Jørgen.

Trigges av «rampelyset»

Det var bestemoren som jobbet på det lokale biblioteket som fôret interessene.

Så spilte han de obligatoriske åtte årene med fotball, men treneren pleide å påpeke at skuespillertalentet hans kom tydelig frem ut i andre omgang når han ble lei av å spille.

– Jeg er rødhåret, så jeg pleier å si: «Jeg trenger ikke sollys, jeg trenger en lyskaster.» Det er det som gir meg energi.

KOMFORTABEL: Ole-Jørgen Schulsrud Hansen kommenterer kroningen av Kong Charles III med nyhetsankerne Morten Sandøy, Elin Ludvigsen og sakprosaforfatter Erik Mustad Foto: Isac Skjevik Kvello/ TV 2

Evnen til å lese i timevis og prosessere store mengder informasjon, gjorde at han var inne på tanken om å bli advokat, men også skuespilleryrket ble vurdert. Han har nemlig spilt alt fra esel til Aladdin og vært instruktør på en rekke scener.

PRINS: Ole-Jørgen i rollen som Aladdin. Foto: Privat

– Men så innså jeg at det nåløyet for å bli skuespiller, det er rimelig tynt.

– Så du tenkte det var et større nåløye som kongehusekspert?

Han ler.

– Det kan du si. Det er ikke mange av oss.

– Trodde jeg skulle svime av

Kjell Arne Totland var i en årrekke hele Norges kongehusekspert. Selv den noble bergenseren måtte sperre opp øynene for en fremtidig arvtager tilbake i 2015, da 17 år gamle Ole Jørgen grep pennen i forsvar for Mette-Marit, en kronikk som havnet på trykk i Dagbladet.

Meningsytringen sørget for hans første TV-opptreden det påfølgende året.

Han hadde selvsagt sett dem før, benket foran TV-en hjemme i Krogstadelva for å se kongelige bryllup og feiringer med familien. «Jeg er mest opptatt av å se ordener og uniformer, mens mutter’n har gjerne tatt seg av kommentering av tiaraer og kjoler.»

BEUNDRING: Hjemme hos Ole-Jørgen henger ikke kongeparet på toalettet, men bildet en kompis fra teateret ga ham har hedersplassen i stua. Foto: Erik Edland / TV2

Nå var Totland og Se og Hørs hoffreporter Caroline Vagle foran ham i levende live, for å diskutere hans debattinnlegg på «God morgen Norge».

«I dag er du æresgjest», sa Kjell Arne Totland.

– Da trodde jeg at jeg skulle svime av, sier Ole-Jørgen med svimlende beundring i stemmen.

FØRSTE TV-OPPTREDEN: Ole-Jørgen fikk ilddåpen med to hoffreporter-legender i God Morgen Norge. Foto: TV 2

«Du må på lufta!»

Sju år senere ramler han stødig inn i TV 2.

Han har blitt lagt merke til for podkasten «Undersåttene», hvor han snakker om kongelige og historien deres.

Der han står i kulissene og ser inn i nyhetsstudioet hvor han skal snakke om prinsesse Diana, kjenner han på den samme spenningen som før et skuespill. Kjenningsmelodien til nyhetene lyder og plutselig er han på lufta.

MEKTIG DAG: En alvorstynget Ole-Jørgen i TV 2s studio i august 2022 for å kommentere dronning Elizabeths bortgang - i lånt blazer og skjorte. Foto: Marie Grensbraten Lorvik

Innslaget med ham varer i to og et halvt minutt, men gir ham smaken på livet som kongehuskommentator. «Dette kunne jeg gjerne bli vant til» tenker han idet han rusler ut av TV 2-lokalene.



En uke senere er dronning Elizabeth døende. Telefonen er rødglødende da han bardust kikker mot slutten av forelesningen. 14 ubesvarte anrop og en rekke meldinger fra TV 2:

«Du må på lufta!»

Allerede på T-banen fra Blindern til TV 2, går han direkte ut på norske fjernsyn:

– Men jeg hadde jo ikke fått forberedt meg noen ting, så alt det som ramlet ut av meg den første dagen var jo bare informasjon jeg hadde fra før.

I 10 dager til ende kommenterer han på imponerende vis dronningens liv og det britiske monarkiets historie, tidlig som sent på TV 2 Nyheter. Noen ganger varte sendingene rakt i 7–8 timer.



Han bodde på et hotell tvers ovenfor TV 2-bygningen og flakset mellom «God morgen Norge»-studioet på Aker Brygge og nyhetssendingene i Bjørvika.

Tilfeldighetene skulle ha det til at han hadde studert i Skottland, så ved siden av all historisk briljans kan han også glimte til med lokalkunnskap.

– Jeg var så sliten på et tidspunkt at jeg underveis i kommenteringen ble rørt av noe jeg selv sa.

Nasjonen biter seg merke i den unge rødluggen med den enorme kunnskapen. TV 2 sender ut melding kort tid etter. En ny kongehusekspert er kronet.

Svarer på kjærestespørsmål

Med den nye rollen er han også blitt gjenstand for offentlig interesse. Google lurer på om Ole-Jørgen har kjæreste og folk vil vite «hvordan han egentlig er».

PROPER STIL: – Jeg er nok litt opptatt av klær og er spesielt glad i turtlenecks. Da dronningen døde hadde jeg på en frynsete turtleneck, men fikk låne en blazer. Jeg tror jeg hadde tre-fire klesskift bare den dagen. Foto: Erik Edland / TV2

De som lurer på sivilstatusen dukker opp på melding, men litt rødmusset innrømmer han:

– Det er flest menn. De er som oftest litt mer direkte enn kvinner, og ofte eldre enn meg. Noen gir komplimenter og andre lurer på hva slags seksuell orientering jeg har.

Han humrer og angrer seg litt for åpenheten.

– Ikke skriv det, kanskje?

– Hva svarer du?

– Da skriver jeg «Tusen takk og god helg» eller «Takk, men jeg er ikke interessert».

EN ROLLE: På samme måte som de han kommenterer, inntar han en rolle når han er på sending. – Du kan ikke være hjemme sånn som du er på jobb, du kan ikke være på jobb som du er hjemme. Foto: Ingvild Gjersøe / TV 2

Drømmejenta derimot, hun må gjerne ta kontakt. Å si at han har en kravliste til den fremtidige dronningen i hans liv vil være sterkt overdrevet, men:

– For guds skyld, hun trenger ikke å være kongehus-interessert. Det er sunt å ha forskjellige interesser også. Så lenge hun gir meg tid så jeg får lese innimellom, så er det fint.

VENTETID: ... er lesetid for Ole-Jørgen. Foto: Ingvild Gjersjø

– Er ikke asosial

«Du skulle bare ha kjent’n», svarer onkelen hans når en bekjent påpeker at det må være gørrkjedelig å havne ved siden av Ole-Jørgen i familieselskap.

Det virker som en slags akilleshæl for ham. Et behov for å forsvare ryktet om å være artig å havne ved siden av på fest, at selv historikere med tusenvis av bøker på samvittigheten har venner og er en sosial art.

TØYSER: – Både være selvironisk og tørr, beskriver kongehuseksperten humoren han deler med «fatter’n», bestemor og «onker’n». Foto: Ingvild Gjersjø

– Noe av det som er kjedelig med å bli voksen, er at alle andre også blir det, så man har ikke så mye tid til å henge lenger. Heldigvis har jeg mange nære venner som fortsatt bor i nærområdet, andre møter jeg når jeg er inne i Oslo.

Han avbryter seg selv.

– Jeg er ikke asosial, selv om man kanskje får det inntrykket.

– Jeg liker å tulle og fjase. At det er god stemning, litt lyd og bråk... – Samtidig som jeg godt kan sitte en hel dag alene og lese. Jeg kan si nei til å dra på fest, fordi jeg har en interessant bok, humrer han med et selvironisk bluss.

Klar melding etter «tabbe» på direkten

Ole-Jørgen er typen som høflig og uanstrengt slår av en prat med hvem det måtte være:

Han forteller om da han jobbet på omsorgshjem og ble bestevenn med en kvinne på 90 år.

Da han jobbet nesten fulltid ved siden av studiene i psykiatrien med folk som hadde schizofreni-diagnose.

– Det var veldig spektakulært og rart det jeg opplevde der i fem år. Uten å si for mye, for jeg har taushetsplikt. Jeg har vært med på noen runder kan man si, men i bunn og grunn var det bare koselig. Å sitte og prate, spille kort, prøve å gjøre hverdagen til de menneskene litt enklere.

Sinnelaget hans er behagelig lett og latteren sitter løst.



Jovialiteten forsterkes av den avvæpnende drammensdialekten – han sier «fløtta» (flyttet) og «blei» (ble). På TV er han riktignok opptatt av å ikke si noe feil og å opptre korrekt.

SKJØNNSKRIFT: Barneskolelæreren Steinar Krogh lærte ham skjønnskrift. – Jeg tok det seriøst, synes det var gøy med det nitidige arbeidet for å få det penest mulig. Det er kanskje noe av grunnen til at jeg husker så godt, jeg tar aldri notater på PC, for du lærer bedre når du skriver for hånd. Foto: Erik Edland / TV 2

– En dag på sending reagerte «fatter’n». Jeg sa at: «Prinsesse Diana tok rennafart i kongelig kutyme». Da fortalte mutter’n at han hadde utbrutt: «Sa han rennafart?!». Det er noen ganger Krokstadelva-genet ramler litt frem, ler han.

– Glorifisert stalker

Ofte forteller han om familien, den ett år yngre lillebroren han ble forvekslet med som ung og lillesøsteren som kom noen år senere. Både «mutter’n» og «bestefatter’n» har en «hævv» av søsken, forteller han, så de er en stor og veldig familiekjær gjeng.

SAMMENSVEISET: På hytta med familien er moren selfie-fotograf, i bakgrunnen synes Ole-Jørgen, lilleøster Bethine, tante Mari, onkel Vidar, bestemoren og faren. Foto: Privat

Ikke helt ulikt de kongelige.

Det er rett og slett en del trekk ved Ole-Jørgen som sammenfaller med stillingsbeskrivelsen i en jobb som har nærmest umulig nåløye.

– Er det egentlig sånn at du kunne tenkt deg å være kongelig?

Euforien av tanken gjør at han snubler inn i et lengre resonnement; for og mot. Til tross for et slags kriblende ønske om å få en kongelig tittel, eller i det minste bli en eksellense, lander han på nei.

SKATT: Bildet av kong Haakon og dronning Maud fra tidlig 1900-tall hadde Ole-Jørgen siklet på hos en lokal antikvitetshandel. Tilfeldighetenes spill gjorde sitt til at bestemoren hadde et nøyaktig likt hjemme, opprinnelig skjenket til hans tippoldeforeldre i gave. Foto: Erik Edland / TV 2

Men han skulle gjerne ha møtt og snakket med dem. Aller helst avdøde prins Philip.

Det har aldri falt seg sånn at han har møtt våre norske kongelige, forteller han. Han kom riktignok svært nær da kong Harald og dronning Sonja besøkte Drammen i forbindelse med byjubileet. Da sto han på scenen og opptrådte for kongeparet.

IKKE EKSPERT: Han liker å kalle seg selv kongehuskommentator, ikke ekspert. – Det har aldri vært et mål å være den som kan mest, jeg bare liker å ha informasjon. Foto: Ingvild Gjersjø

– Tenker du noen ganger på at kongen kanskje sitter og ser på deg på nyhetene, og lar seg imponere?

– Det prøver jeg å ikke tenke på, for da ville det gått helt rundt for meg. Du kan si, det jeg driver med er jo egentlig glorifisert stalking.